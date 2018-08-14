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Росія буде "кошмарити": генерал попередив українців про небезпеку

2.3тЧитати новину російською

Кремль не збирається виконувати взяті на себе зобов'язання за мінським пулом домовленостей, а спроби якимось чином використовувати певні нюанси зовнішньополітичної діяльності США і ЄС дають Москві підстави "кошмарити" Україну.

Про це в інтерв'ю "Апострофу" розповів експерт з питань безпеки, ветеран зовнішньої розвідки, генерал-лейтенант Василь Богдан, за словами якого, РФ буде створювати певні загрози на українській території, особливо на східному фронті.

"Для цього там відбувається і певна концентрація військового контингенту, техніки і провокації різного рівня", - пояснив він.

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За словами Богдана, ці акції потрібні для того, щоб військовим чином тиснути на Україну і створювати враження, що Росія готова почати широкомасштабну військову операцію.

"Мовляв, якщо ви не підете нам на поступки, то ми здійснимо цю акцію. Звідси і коментар секретаря Радбезу (Олександра Турчинова - ред.) про те, що такий сценарій не виключений, особливо напередодні Дня незалежності", - додав експерт.

Генерал також переконаний, що дрібні провокації супротивника будуть і на фронті, і в тилу.

"Яким би не був наш контррозвідувальний режим, але специфіка тривалого співіснування з Росією в минулому, нюанси з режимом перетину кордону і існування п'ятої колони дають підстави говорити про наявність розгалуженої агентурної мережі спецслужб Росії. Тактика підриву українського тилу залишається актуальною для Кремля і його спецслужб" , - підкреслив Богдан.

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За його словами, ризики ескалації є, але повномасштабно реалізувати задумане Путін за нинішніх умов не наважиться.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Україну попередили про нову небезпеку на Донбасі.

Читайте всі новини по темі "Російсько-український конфлікт" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Російсько-український конфліктОперація Об'єднаних сил на Донбасі
Особа
Василь Богдан
Місце
Україна
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