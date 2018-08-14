Росія буде "кошмарити": генерал попередив українців про небезпеку

Кремль не збирається виконувати взяті на себе зобов'язання за мінським пулом домовленостей, а спроби якимось чином використовувати певні нюанси зовнішньополітичної діяльності США і ЄС дають Москві підстави "кошмарити" Україну.
Про це в інтерв'ю "Апострофу" розповів експерт з питань безпеки, ветеран зовнішньої розвідки, генерал-лейтенант Василь Богдан, за словами якого, РФ буде створювати певні загрози на українській території, особливо на східному фронті.
"Для цього там відбувається і певна концентрація військового контингенту, техніки і провокації різного рівня", - пояснив він.
За словами Богдана, ці акції потрібні для того, щоб військовим чином тиснути на Україну і створювати враження, що Росія готова почати широкомасштабну військову операцію.
"Мовляв, якщо ви не підете нам на поступки, то ми здійснимо цю акцію. Звідси і коментар секретаря Радбезу (Олександра Турчинова - ред.) про те, що такий сценарій не виключений, особливо напередодні Дня незалежності", - додав експерт.
Генерал також переконаний, що дрібні провокації супротивника будуть і на фронті, і в тилу.
"Яким би не був наш контррозвідувальний режим, але специфіка тривалого співіснування з Росією в минулому, нюанси з режимом перетину кордону і існування п'ятої колони дають підстави говорити про наявність розгалуженої агентурної мережі спецслужб Росії. Тактика підриву українського тилу залишається актуальною для Кремля і його спецслужб" , - підкреслив Богдан.
За його словами, ризики ескалації є, але повномасштабно реалізувати задумане Путін за нинішніх умов не наважиться.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Україну попередили про нову небезпеку на Донбасі.
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