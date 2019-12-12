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12 грудня • оновлено в 23:24
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Російський сарафан і шароварщина: в мережі спалахнув скандал через ярмарок в Івано-Франківську

1.7т
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Автор популярного блогу "Рагу.лі" Тетяна Микитенко назвала шараварщиной новорічно-різдвяний ярмарок в Івано-Франківську.

Блогер зазначила, що одна з присутніх ляльок була одягнена в російський національний сарафан. Відповідне фото дівчина опублікувала на своїй сторінці в Facebook (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

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"Вони і далі просто трах*ють нас в очі. Ну це чергове зображення українців як вічних носіїв вишиванки, шароварів, вінків, коси до пояса і вусів до підборіддя. І сала звичайно. ІМХО цього в інформпросторі і так більше ніж достатньо", - написала вона.

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У мережі спалахнув скандал через ярмарок в Івано-Франківську

У мережі спалахнув скандал через ярмарок в Івано-Франківську

Facebook Рагу.лі

Багато користувачів не погодилися з думкою Микитенко. У коментарях розгорівся справжній скандал.

Російський сарафан і шароварщина: в мережі спалахнув скандал через ярмарок в Івано-Франківську
Російський сарафан і шароварщина: в мережі спалахнув скандал через ярмарок в Івано-Франківську

"Хворі уявлення про українську культуру і патріотизм завжди виливаються в шароварщину і феноменальну несмак, яка, на відміну від доброго смаку, набагато легше прищеплюється", - відповів Вадим Юрченко.

Російський сарафан і шароварщина: в мережі спалахнув скандал через ярмарок в Івано-Франківську
Російський сарафан і шароварщина: в мережі спалахнув скандал через ярмарок в Івано-Франківську
Російський сарафан і шароварщина: в мережі спалахнув скандал через ярмарок в Івано-Франківську
Російський сарафан і шароварщина: в мережі спалахнув скандал через ярмарок в Івано-Франківську
Ярмарок в Івано-Франківську

Ярмарок в Івано-Франківську

galka.if.ua

Ярмарок в Івано-Франківську

Ярмарок в Івано-Франківську

galka.if.ua

Ярмарок в Івано-Франківську

Ярмарок в Івано-Франківську

galka.if.ua

Раніше OBOZREVATEL писав, що ще один нардеп від "Слуги народу" потрапив в скандал через трагедію в Одесі. У день жалоби за загиблими під час пожежі в коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу Олексій Леонов відкрив ресторан Slow Piggy ( "Повільна свиня").

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Автор
Карина Бондаренко
Місце
Україна Івано-Франківськ
Тег
скандали
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