Російський сарафан і шароварщина: в мережі спалахнув скандал через ярмарок в Івано-Франківську

Автор популярного блогу "Рагу.лі" Тетяна Микитенко назвала шараварщиной новорічно-різдвяний ярмарок в Івано-Франківську.

Блогер зазначила, що одна з присутніх ляльок була одягнена в російський національний сарафан. Відповідне фото дівчина опублікувала на своїй сторінці в Facebook (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

"Вони і далі просто трах*ють нас в очі. Ну це чергове зображення українців як вічних носіїв вишиванки, шароварів, вінків, коси до пояса і вусів до підборіддя. І сала звичайно. ІМХО цього в інформпросторі і так більше ніж достатньо", - написала вона.

У мережі спалахнув скандал через ярмарок в Івано-Франківську Facebook Рагу.лі

Багато користувачів не погодилися з думкою Микитенко. У коментарях розгорівся справжній скандал.

"Хворі уявлення про українську культуру і патріотизм завжди виливаються в шароварщину і феноменальну несмак, яка, на відміну від доброго смаку, набагато легше прищеплюється", - відповів Вадим Юрченко.

Ярмарок в Івано-Франківську galka.if.ua

Ярмарок в Івано-Франківську galka.if.ua

Ярмарок в Івано-Франківську galka.if.ua

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