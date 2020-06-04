Російський полковник із "українським слідом" побив підлеглих у Сирії

У Росії заступника командира 19-ї ОМСБр ЗС РФ полковника Євгена Телешева оштрафували за те, що він побив своїх підлеглих після обстрілу охорони президента Сирії Башара Асада на командному пункті Дейр-ез-Зор влітку 2019 року.

Відповідну інформацію 4 червня опублікували росЗМІ з посиланням на рішення Владикавказького гарнізонного військового суду. А волонтери Міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm додають, що росіянин, ймовірно, брав участь у військовій агресії РФ проти України, нагороди за яку й дозволили йому відбутися штрафом (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

За даними суду, Телешев, перебуваючи у відрядженні в Сирії, виконував обов’язки начальника оперативної групи на тактичному напрямі Еш-Шола. Під час слідства він розповів, що з травня по липень 2019-го на ввіреній йому ділянці була напружена обстановка: "напад на командний пункт і ДТП із російськими військовослужбовцями, в результаті якої загинули громадяни Сирії".

А вже вранці 23 липня того ж року в службовому кабінеті командного пункту Дейр-ез-Зор полковник побив двох своїх підлеглих: стрілка і його безпосереднього начальника. У військовослужбовців діагностували струс головного мозку.

"Телешев заявив, мовляв, просто не втримався, коли дізнався від командувача угрупованням російських військ генерал-полковника Андрія Сердюкова про те, що один із його підлеглих стрілків, перебуваючи на бойовому посту, вистрілив в авто співробітників служби безпеки Сирійської Арабської Республіки (САР), і куля пробила скло авто", – йдеться у повідомленні.

У результаті військовий суд, "прийнявши до уваги заслуги полковника і бойові нагороди", а також добровільне відшкодування потерпілим моральної шкоди по 70 тисяч рублів кожному, вирішив застосувати до Телешева м’якіше покарання, ніж передбачено статтею 286 КК РФ ("Перевищення службових повноважень").

informnapalm.org

У вироку вказано, що підсудний скоїв злочин, нібито побоюючись виникнення конфлікту з місцевим населенням і охороною САР, а також повторення інциденту. Полковника засудили до штрафу в розмірі 350 тис. рублів. І хоча рішення спробували оскаржити побиті військові, вимагаючи, щоб Телешева позбавили волі, зняли з посади і той відшкодував 1 млн. рублів, суд залишив їхні оскарження без задоволення.

Зі свого боку розслідувачі розповідають, що у базі даних OSINT-досліджень InformNapalm не було інформації про заступника командира 19-ї окремої мотострілецької бригади (в/ч 20634, м. Владикавказ, Північна Осетія) полковника Євгена Телешева. Натомість запевняють, що в базі міститься 14 досліджень, у яких зібрані численні матеріали із доказами участі військовослужбовців 19-ї ОМСБр в операції захоплення Криму та війні на Донбасі.

"Враховуючи таку велику кількість виявлених кадрових російських військових зі складу 19 ОМСБр ЗС РФ, які воювали на українському Донбасі, не виключено, що деякі з бойових нагород полковника Телешева, які російський військовий суд врахував для пом’якшення вироку, були отримані ним за участь у агресії проти України", – констатують розслідувачі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в інтернеті знайшли реальні фото російських найманців ПВК "Вагнер", які воюють в Сирії. У своїх Telegram-каналах вони намагалися ретушувати обличчя, однак активісти все ж вирахували їх.

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