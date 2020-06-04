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4 червня • оновлено в 13:31
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/ Розслідування

Російський полковник із "українським слідом" побив підлеглих у Сирії

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У Росії заступника командира 19-ї ОМСБр ЗС РФ полковника Євгена Телешева оштрафували за те, що він побив своїх підлеглих після обстрілу охорони президента Сирії Башара Асада на командному пункті Дейр-ез-Зор влітку 2019 року.

Відповідну інформацію 4 червня опублікували росЗМІ з посиланням на рішення Владикавказького гарнізонного військового суду. А волонтери Міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm додають, що росіянин, ймовірно, брав участь у військовій агресії РФ проти України, нагороди за яку й дозволили йому відбутися штрафом (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

За даними суду, Телешев, перебуваючи у відрядженні в Сирії, виконував обов’язки начальника оперативної групи на тактичному напрямі Еш-Шола. Під час слідства він розповів, що з травня по липень 2019-го на ввіреній йому ділянці була напружена обстановка: "напад на командний пункт і ДТП із російськими військовослужбовцями, в результаті якої загинули громадяни Сирії".

Російський полковник із "українським слідом" побив підлеглих у Сирії

А вже вранці 23 липня того ж року в службовому кабінеті командного пункту Дейр-ез-Зор полковник побив двох своїх підлеглих: стрілка і його безпосереднього начальника. У військовослужбовців діагностували струс головного мозку.

"Телешев заявив, мовляв, просто не втримався, коли дізнався від командувача угрупованням російських військ генерал-полковника Андрія Сердюкова про те, що один із його підлеглих стрілків, перебуваючи на бойовому посту, вистрілив в авто співробітників служби безпеки Сирійської Арабської Республіки (САР), і куля пробила скло авто", – йдеться у повідомленні.

У результаті військовий суд, "прийнявши до уваги заслуги полковника і бойові нагороди", а також добровільне відшкодування потерпілим моральної шкоди по 70 тисяч рублів кожному, вирішив застосувати до Телешева м’якіше покарання, ніж передбачено статтею 286 КК РФ ("Перевищення службових повноважень").

Російський полковник із "українським слідом" побив підлеглих у Сирії

informnapalm.org

У вироку вказано, що підсудний скоїв злочин, нібито побоюючись виникнення конфлікту з місцевим населенням і охороною САР, а також повторення інциденту. Полковника засудили до штрафу в розмірі 350 тис. рублів. І хоча рішення спробували оскаржити побиті військові, вимагаючи, щоб Телешева позбавили волі, зняли з посади і той відшкодував 1 млн. рублів, суд залишив їхні оскарження без задоволення.

Зі свого боку розслідувачі розповідають, що у базі даних OSINT-досліджень InformNapalm не було інформації про заступника командира 19-ї окремої мотострілецької бригади (в/ч 20634, м. Владикавказ, Північна Осетія) полковника Євгена Телешева. Натомість запевняють, що в базі міститься 14 досліджень, у яких зібрані численні матеріали із доказами участі військовослужбовців 19-ї ОМСБр в операції захоплення Криму та війні на Донбасі.

"Враховуючи таку велику кількість виявлених кадрових російських військових зі складу 19 ОМСБр ЗС РФ, які воювали на українському Донбасі, не виключено, що деякі з бойових нагород полковника Телешева, які російський військовий суд врахував для пом’якшення вироку, були отримані ним за участь у агресії проти України", – констатують розслідувачі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в інтернеті знайшли реальні фото російських найманців ПВК "Вагнер", які воюють в Сирії. У своїх Telegram-каналах вони намагалися ретушувати обличчя, однак активісти все ж вирахували їх.

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Автор
Марина Ліснічук
Теми
Конфлікт в Сирії Анексія Криму
Особа
Башар Асад
Місце
Росія
Теги
Росія - країна-агресор побили солдата
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