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Російських пропагандистів обстріляли на Донбасі

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Знімальна група Всеросійської державної телевізійної компанії потрапила під обстріл на Донбасі.

Про це розповів спеціальний кореспондент Андрій Руденко, передає "Вести". За його словами, під кулями виявилася група військкора Олександра Сладкова. У результаті ніхто не постраждав.

Це сталося біля населеного пункту Старомихайлівка, куди прибули представники Міжнародного комітету Червоного Хреста для надання гуманітарної допомоги.

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Пропагандисти традиційно заявили, що вогонь нібито вівся з території, підконтрольної ЗСУ, через що було пошкоджено п'ять будинків, і знищений вантаж місії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у травні військкор ВДТРК Сладков, чия група цього разу нібито потрапила під обстріл, поширив фейк про порушення обіцянок із боку ЗСУ перед терористами.

Буквально через два дні після цього з'явилася інформація, що знімальна група також потрапила під обстріл.

Читайте всі новини по темі "російська пропаганда" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
російська пропагандаРосійсько-український конфлікт
Місце
Україна
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Комментарии на сайте не модерированы
Моня
Моня
Предчувствуя свой политический крах, МАЙДАНОВСКИЙ КАГАЛ в бессильной ЗЛОБЕ пытается запугать жителей Донбасса своими ВАРВАРСКИМИ ОБСТРЕЛАМИ, тем самым погружая себя всё глубже в трясину ПРЕСТУПЛЕНИЙ перед украинским народом.
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2
1
Егорыч Добрыня
Егорыч Добрыня
Моня, О моня, тут внучка крысёнка притащила, маленький такой, беленький , глупенький. Думаем как назвать, а тут ты. Спасибо тебе мил человек, назовём Моня. Обещаю, что никто его не будет обижать.
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1
Кротов Даниил
Кротов Даниил
а где честные укро-сми? как всегда за 1000 км. в бункере.
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3
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