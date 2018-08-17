Російських пропагандистів обстріляли на Донбасі

Знімальна група Всеросійської державної телевізійної компанії потрапила під обстріл на Донбасі.

Про це розповів спеціальний кореспондент Андрій Руденко, передає "Вести". За його словами, під кулями виявилася група військкора Олександра Сладкова. У результаті ніхто не постраждав.

Це сталося біля населеного пункту Старомихайлівка, куди прибули представники Міжнародного комітету Червоного Хреста для надання гуманітарної допомоги.

Пропагандисти традиційно заявили, що вогонь нібито вівся з території, підконтрольної ЗСУ, через що було пошкоджено п'ять будинків, і знищений вантаж місії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у травні військкор ВДТРК Сладков, чия група цього разу нібито потрапила під обстріл, поширив фейк про порушення обіцянок із боку ЗСУ перед терористами.

Буквально через два дні після цього з'явилася інформація, що знімальна група також потрапила під обстріл.