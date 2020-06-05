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5 червня • оновлено в 19:47
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Російські війська завдали удару по ЗСУ з гранатометів: є поранений

1.8т
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Один український військовослужбовець отримав поранення на війні на Донбасі в п'ятницю, 5 червня.

Як повідомив пресцентр штабу ООС, за поточну добу збройні формування РФ 5 разів порушили режим припинення вогню.

Окупанти обстріляли позиції захисників України в районі населених пунктів Павлопіль, Опитне, Широкино, Старогнатівка і Новоолександрівка. Терористи застосували гранатомети, кулемети і стрілецьку зброю.

"У відповідь на злочинні дії російських найманців наші воїни відкривали прицільний вогонь по опорних пунктах окупантів. Завдяки рішучості і влучності українських захисників загарбники припинили свою активність. На ділянках розведення №1, №2 та №3 режим "Тиша" дотримувався", – відзначається в зведенні.

Війна на Донбасі. Ілюстрація

Війна на Донбасі. Ілюстрація

Пресслужба Міноборони України

Як писав OBOZREVATEL, з Росії на територію тимчасово окупованого Донбасу прибули російські інструктори.

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Автор
Кирило Лютий
Теми
Російсько-український конфлікт Операція Об'єднаних сил на Донбасі Війна на Донбасі
Місце
Україна
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