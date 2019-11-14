Російські війська підло вдарили по ЗСУ: українські воїни вистояли

Жоден український воїн не був поранений або вбитий під час бойових дій на Донбасі в середу, 13 листопада.

Про це повідомили в пресцентрі Операції Об'єднаних сил на Facebook. Всього 13 листопада озброєні формування Російської Федерації 17 разів порушили режим припинення вогню.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські окупаційні війська здійснили 6 обстрілів:

біля Невельського – з автоматичних гранатометів;

неподалік Славного – з станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів;

поблизу Лебединського і Новоселівки – з автоматичних гранатометів і стрілецької зброї;

біля Новотроїцького – зі станкових протитанкових гранатометів;

неподалік Пищевика – з великокаліберних кулеметів і іншої стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" зафіксовано 11 ворожих обстрілів:

поблизу Хутора Вільного – з мінометів калібру 82 мм, автоматичних гранатометів і великокаліберних кулеметів;

біля Луганського і двічі неподалік Новолуганського – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і іншої стрілецької зброї;

тричі на районі Зайцевого – з мінометів калібру 120 мм, СПГ, автоматичних гранатометів і великокаліберних кулеметів;

біля Оріхового – зі стрілецької зброї і підствольних гранатометів;

неподалік Новотошківського – з ручних протитанкових і автоматичних гранатометів і стрілецької зброї;

біля Світлодарська – з ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів;

поблизу Шумів – з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше російські терористи, які окупували Донбас, понесли втрати в зоні бойових дій. За підтвердженими даними, вони склали 4 людини.

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