Російські війська підло вдарили по ЗСУ: українські воїни вистояли

Жоден український воїн не був поранений або вбитий під час бойових дій на Донбасі в середу, 13 листопада.
Про це повідомили в пресцентрі Операції Об'єднаних сил на Facebook. Всього 13 листопада озброєні формування Російської Федерації 17 разів порушили режим припинення вогню.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські окупаційні війська здійснили 6 обстрілів:
біля Невельського – з автоматичних гранатометів;
неподалік Славного – з станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів;
поблизу Лебединського і Новоселівки – з автоматичних гранатометів і стрілецької зброї;
біля Новотроїцького – зі станкових протитанкових гранатометів;
неподалік Пищевика – з великокаліберних кулеметів і іншої стрілецької зброї.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" зафіксовано 11 ворожих обстрілів:
поблизу Хутора Вільного – з мінометів калібру 82 мм, автоматичних гранатометів і великокаліберних кулеметів;
біля Луганського і двічі неподалік Новолуганського – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і іншої стрілецької зброї;
тричі на районі Зайцевого – з мінометів калібру 120 мм, СПГ, автоматичних гранатометів і великокаліберних кулеметів;
біля Оріхового – зі стрілецької зброї і підствольних гранатометів;
неподалік Новотошківського – з ручних протитанкових і автоматичних гранатометів і стрілецької зброї;
біля Світлодарська – з ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів;
поблизу Шумів – з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше російські терористи, які окупували Донбас, понесли втрати в зоні бойових дій. За підтвердженими даними, вони склали 4 людини.
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