"Росії плювати!" Терорист-кримінальник "ДНР" поскаржився на відмову в громадянстві

Терорист "ДНР" Владлен Татарський поскаржився на відмову в отриманні громадянства Російської Федерації, за яку він воював на українському Донбасі.

Відповідний скріншот опублікував на своїй сторінці у Facebook офіцер ЗСУ, полковник Анатолій Штефан (Штірліц).

"Мені відмовили в отриманні паспорта Російської Федерації. Причина – непогашена судимість. На наступному тижні буду дізнаватися, що робити далі. Державі завжди плювати на окремо взяту людину", – обурюється окупант.

Терорист "ДНР" Depo.ua

У свою чергу захисник України натякнув злочинцеві, що все, що на що можуть розраховувати такі, як він, – це на ліквідацію.

"Яке горе. Роісся відмовила орку "дирляндії" в отриманні громадянства. Нічого, думаю, щоб ти не сумував, звернися до воїнів ОС. Вони тобі нададуть безкоштовний квиток на Кобзона", – із сарказмом зазначив Штефан.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше терорист "ДНР" Микола Коваленко, який отримав травми, вбиваючи українців на Донбасі, попросив матеріальної допомоги у росіян.

А ексспівробітника правоохоронних органів України Ігоря Паца, який був учасником антимайдану і підтримував терористів "Л/ДНР", депортували з Росії.

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