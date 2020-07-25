Радник Авакова про полтавського терориста: попадеться живий чи мертвий

Романа Скрипника будуть шукати, поки не знайдуть.

Романа Скрипника, який 23 липня під час затримання погрожував підірвати гранату і взяв у заручники поліцейського на Полтавщині, будуть шукати, поки не знайдуть.

Такі заяву в ефірі "Україна 24" зробив радник міністра внутрішніх справ України Михайло Апостол. Він сказав, що "з підводного човна нікуди не дінешся".

Правоохоронці, як підкреслив Апостол, знають родичів втікача, "все оточили і контролюють тепловізорами".

"Це не проблема навіть його знайти, питання в часі. Куди він може подітися? Вскочити в воду, в озеро? У болоті втопитись? Його можуть звірі розірвати в тих лісах. Або може прийти з повинною, схилитися, знаючи, що він вже буде засуджений на довічне", – сказав Апостол.

"Ну скільки бігати, ще день, два? Або покінчить життя самогубством... Я думаю день-два, і людина буде схоплена або сама прийде. Живий або мертвий – він попадеться", – додав радник глави МВС Арсена Авакова.

Апостол визнав, що масштабна пошукова операція дорого обходиться бюджету, але іншого виходу немає, тому що зловмисник повинен бути затриманий.

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