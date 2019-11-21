Били по голові, ґвалтували і кинули в полі: розкрилися страшні деталі про звірства "слуги"-педофіла

Народний депутат від фракції "Слуга народу" Роман Іванісов, якого в 1995 році засудили до тюремного терміну за сексуальні злочини, разом із 3 подільниками вивіз у поле і жорстоко поглумився на 17-річною дівчиною.

Про це йдеться в рішенні суду, згідно з яким нинішній парламентарій і потрапив за грати.

Так, у протоколі засідання встановлено, що неповнолітню жертву Іванісов разом із приятелями зґвалтував у "збоченій формі" 15 вересня 1995 року.

Розкрилися страшні деталі про звірства Іванісова

Дівчина йшла по вулиці Калугіна в селищі Куйбишеве Запорізької області, проводжаючи знайому. Раптово з проїжджаючого повз авто вискочив Іванісов із друзями і вони, отримавши відмову на пропозицію покатати, почали заштовхувати дівчат в машину.

Подруга жертви втекла, а ось над неповнолітньою поглумилися.

"Ударившись головою, впала на заднє сидіння. Я спробувала встати. Ті, хто сидів, схопили за руку і голову. Заштовхали в автомобіль, підсудні стали везти в невідомому напрямку, сильно злякавшись, я почала просити, щоб відпустили", – розповіла вона в суді.

Відзначається, що Іванісов власноруч заштовхав дівчину в автомобіль. Її вивезли в поле і зґвалтували. Кожен із злочинців, включаючи майбутнього нардепа, по черзі поглумився над беззахисною.

Спливли деталі злочину Іванісова ktk.kz

Співучасник Іванісова навіть погрожував вивезти жертву в Ростов-на-Дону або в Маріуполь, де і закопати живцем. "Коли один із затриманих запропонував їй вчинити статевий акт у збоченій формі, вона відмовилася. За це Іванісов вдарив її по голові", – сказано в документі.

Сам майбутній політик на суді запевнив, що нібито вирішив "підтримати" своїх друзів – ті, мовляв, пригрозили залишити його в поле, якщо він відмовиться глумитися над дівчиною.

"Третім прийшов ґвалтувати Іванісов. Він задовольнив статеву пристрасть неприродним способом, після чого намагався зґвалтувати, але не довів злочин до кінця з фізіологічних причин. Після Іванісова зайшов четвертий ґвалтівник", – сказано в протоколі.

Повністю задовольнивши свою статеву пристрасть, зловмисники залишили дівчину в полі і поїхали.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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