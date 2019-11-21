Били по голові, ґвалтували і кинули в полі: розкрилися страшні деталі про звірства "слуги"-педофіла

Народний депутат від фракції "Слуга народу" Роман Іванісов, якого в 1995 році засудили до тюремного терміну за сексуальні злочини, разом із 3 подільниками вивіз у поле і жорстоко поглумився на 17-річною дівчиною.
Про це йдеться в рішенні суду, згідно з яким нинішній парламентарій і потрапив за грати.
Так, у протоколі засідання встановлено, що неповнолітню жертву Іванісов разом із приятелями зґвалтував у "збоченій формі" 15 вересня 1995 року.
Розкрилися страшні деталі про звірства Іванісова
Дівчина йшла по вулиці Калугіна в селищі Куйбишеве Запорізької області, проводжаючи знайому. Раптово з проїжджаючого повз авто вискочив Іванісов із друзями і вони, отримавши відмову на пропозицію покатати, почали заштовхувати дівчат в машину.
Подруга жертви втекла, а ось над неповнолітньою поглумилися.
"Ударившись головою, впала на заднє сидіння. Я спробувала встати. Ті, хто сидів, схопили за руку і голову. Заштовхали в автомобіль, підсудні стали везти в невідомому напрямку, сильно злякавшись, я почала просити, щоб відпустили", – розповіла вона в суді.
Відзначається, що Іванісов власноруч заштовхав дівчину в автомобіль. Її вивезли в поле і зґвалтували. Кожен із злочинців, включаючи майбутнього нардепа, по черзі поглумився над беззахисною.
Спливли деталі злочину Іванісова
ktk.kz
Співучасник Іванісова навіть погрожував вивезти жертву в Ростов-на-Дону або в Маріуполь, де і закопати живцем. "Коли один із затриманих запропонував їй вчинити статевий акт у збоченій формі, вона відмовилася. За це Іванісов вдарив її по голові", – сказано в документі.
Сам майбутній політик на суді запевнив, що нібито вирішив "підтримати" своїх друзів – ті, мовляв, пригрозили залишити його в поле, якщо він відмовиться глумитися над дівчиною.
"Третім прийшов ґвалтувати Іванісов. Він задовольнив статеву пристрасть неприродним способом, після чого намагався зґвалтувати, але не довів злочин до кінця з фізіологічних причин. Після Іванісова зайшов четвертий ґвалтівник", – сказано в протоколі.
Повністю задовольнивши свою статеву пристрасть, зловмисники залишили дівчину в полі і поїхали.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Спливла інформація про те, що народний депутат України з фракції "Слуга народу" Роман Іванісов відбував покарання за зґвалтування неповнолітньої.
Журналіст Юрій Бутусов запевнив, що інформація є достовірною. Також він розкрив подробиці перебування чоловіка за ґратами, зазначивши, що він погасив судимість законним путем.
Генеральний прокурор Руслан Рябошапка підтвердив наявність погашеної судимості у Іванісова.
Пізніше в ГПУ заявили, що надана генпрокурором Русланом Рябошапкою інформація про погашену судимість Іванісова є непідтвердженою.
На скандал відреагував і президент України Володимир Зеленський, пообіцявши перевірити всі факти щодо нардепв Іванісова.
Були опубліковані вирок Іванісову і указ другого президента Леоніда Кучми про його помилування.
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