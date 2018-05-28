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Лілія Рагуцька
Лілія Рагуцька
Журналіст "Обозревателя"Всі статті автора

Безпеку військових можна "поставити на потік" –Донік

6.6тЧитати новину російською

З відомим блогером і волонтером Романом Доніком ми говорили багато про що. Про те, чи зберігається ризик великої війни і як нам можуть допомогти миротворці. Про ситуацію з УПЦ МП і шанси на заборону цієї конфесії в Україні. Про те, наскільки занурені в "теплу ванну" люди, від яких залежить, як буде жити, розвиватися і відстоювати свою цілісність на фронті наша країна. А також про те, хто такі "порохоботи" і "зрадофіли".

У заключній частині інтерв'ю OBOZREVATEL РОМАН ДОНІК розповів про плани армійського командування налагодити обов'язкове психологічне тестування для військових і про те, що цьому заважає.

Попередні частини розмови:

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Facebook Романа Доніка

- Роман, знаю, ви з однодумцями зараз досить серйозно взялися за питання психологічного забезпечення армії. Розкажи докладніше, чим конкретно займаєтеся у цьому плані?

- У нас склалася ситуація, коли за великим рахунком психологічна робота з військовослужбовцями не ведеться. Маю на увазі, перш за все, психологічне тестування. Хоча у нас взагалі з психологами не дуже добре все - і в суспільстві, і в армії.

У західних арміях, в тій же американській, існують певні тести. Людина такий тест проходить - і отримує результат: ким їй краще служити.

Умовно кажучи, холерику краще не йти працювати з крупнокаліберним кулеметом - бо кулемет великий і йому набридатиме його чистити. Тобто він або не буде його чистити, або буде це робити в стані постійно стресу. Але ж там війна. Там стресу і так вистачає.

Або, наприклад, з холерика навряд чи вийде класний снайпер, тому що там потрібна терплячість, вдумливість, посидючість. А меланхолікові, наприклад, не рекомендується йти в заряджаючі, тому що там бігати потрібно...

Крім того, наша армія стрімко молодшає. Все більше на контракт приходить молодих хлопців віком близько 20 років. Вони самі ще не розуміють, в якій галузі вони зможуть стати хорошими фахівцями. А вони можуть. Людина повинна займатися якщо не улюбленою справою, то, як мінімум, тим, що їй подобається.

А у нас нічого цього немає.

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- Не дивно. Ти ж сам кажеш, що часто-густо у нас ні військово-облікова спеціальність, ні попередня підготовка не враховуються...

- Саме так. Незважаючи на те, що в штатах наших військових підрозділів є психологи. І в військкоматах вони є. Але, по-перше, дійсно фахівців мало, по-друге, всі висновки цих психологів носять виключно рекомендаційний характер.

І навіть якщо психолог напише, що ця людина - грьобаний суїцидник і алкоголік, то воєнком візьме цей папірець, прочитає, що там написано, подумає про те, що у нього є план набору, який йому треба виконати - і відправить людину воювати.

У результаті у нас є суїциди. У результаті у нас є вбивства. У результаті у нас багато чого є.

Facebook Романа Доніка

- Тому ви і включилися? Як саме?

- Деякий час тому, - причому і у нас, і у військових одночасно, - назріло розуміння: треба це робити. Треба робити мобільні діагностичні психологічні групи. Точніше, комплекси.

За задумом, на базі автомобіля створюється психологічно-діагностичний комплекс, який за раз може "обробити" до 30 осіб. Умовний взвод. Частина людей може бути в машині, більша частина працює на виносному обладнанні.

Люди приходять, заповнюють тести, а після вони аналізуються, видається результат, на підставі якого приймаються рішення з приводу того, як і ким ці люди будуть служити. Наприклад, що мінометника потрібно перевести в кулеметники або щось в цьому роді.

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У нас дійсно дуже багато людей, які і самі поняття не мають, що для них краще. А ці тести використовуються в усіх арміях світу. Так чому б і нам не почати їх використовувати?

Крім того, ми ж рухаємося у напрямку стандартів НАТО. І згідно з ними, людей, що виходять із зони бойових дій, протягом 14 днів повинні перевірити психологи. Протестувати.

Щороку військовослужбовець проходить пару обстежень. До виходу в зону бойових дій. Обов'язково - після. Порівнюються його показники. Аналізуються. Людина не повинна працювати "на злам". Але у нас і цього нічого немає.

- У вищому командуванні проблему розуміють?

- Деякий час тому було прийнято рішення, яке підтримав начальник Генерального штабу і на реалізацію якого міністр оборони пообіцяв виділити гроші - створити машину, мобільний психолого-діагностичний комплекс. Цей процес намагається - не надто успішно - продавлювати управління морально-психологічного забезпечення. Поки тільки одну машину, яку можна буде потім прийняти на озброєння.

НГШ Віктор Муженко

Сайт Сил спеціальних операцій ЗСУ

- Але від початку ідея виходила від волонтерів, вірно?

- Ні, не можу так сказати. Швидше, воно співпало. Тому що коли я почав піднімати це питання, виявилося, що вже якась робота в цьому напрямку велася. Але на той момент чи то фінансування не було, чи то ще щось. Сама ідея у керівників ГУ МПЗ (Головне управління морально-психологічного забезпечення - Ред.) вже деякий час визрівала, але тільки у вигляді ідеї.

І вийшло так, що, коли я підняв це питання, воно почало все складатися. У всіх кабінетах, включаючи Муженка і Полторака, ми зустрічали цілковите розуміння, що це питання не те що актуальне, а вже перезріло. Що це треба було робити вчора.

Facebook Романа Доніка

- Так за чим же затримка?

- Ми вперлися в те, що у нас проблема з кадрами. З хорошими кадрами.

До чого ми повертаємося? Є генерал-майор Грунтковський, це начальник головного управління морально-психологічного забезпечення. Є його заступник, полковник Бойко. Це ті люди, які хочуть з системи колишніх замполітів, що залишилася від Радянського Союзу, зробити дійсно систему морально-психологічного забезпечення.

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І є начальник Генерального штабу. Є міністр оборони. Це ті люди, які двома руками "за", які все роблять, що від них залежить.

З іншого боку, є боєць, який все розуміє. Розуміє, що у нас є проблема суїцидів, є проблема розвалених сімей, є просто люди, які не хочуть служити. Тому що, умовно кажучи, людина приходить в армію, вона бачить себе на якійсь конкретній позиції. А командир їй каже: ні, чувак, ти мені в такій якості не потрібен, ти у мене будеш тут. І відправляє людину туди, куди вона, можливо, категорично не хоче.

І людина змушена себе ламати. Наступати собі на горло. Тому що вона кожен день приречена робити те, що не любить, що ненавидить, що суперечить самому її єству. І рано чи пізно людина ламається.

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А плюс ще бойові дії, плюс стрес, плюс проблеми, плюс 350 грам горілки - і на виході ми маємо проблему.

А якби у нас були впроваджені ці тести, то людина б, умовно кажучи, приходила до офіцера з карткою, в якій чітко написано: ти можеш використовувати цього бійця тут і тут, ідеальним солдатом він буде за такою-то військово-обліковою спеціальністю, а ось так його використовувати не можна ні в якому разі!

І все це носило б не рекомендаційний характер, а було б обов'язковим до виконання. Крім того, нам потрібно обов'язково стежити за змінами психологічного стану бійця. У кожному підрозділі є хоч одна людина, яка ось прямо зараз висить на телефоні і влаштовує якісь розбірки з дружиною. Це повсюдно. Як довго саме ця людина витримає такий стрес - не зрозуміло. Може й рік триматися, а потім "злетіти з котушок".

Facebook Романа Доніка

Солдатам це дійсно потрібно. І солдати це розуміють, психологи це розуміють, командири нижньої ланки... Але у нас є прошарок в Міноборони, який ніяк не хоче через це виходити з власної зони комфорту.

І вони починають вставляти палиці в колеса.

- Як саме?

- Вони півроку розробляли технічне завдання, щось там робили... Але їх періодично треба штурхати. Тому що вони не підпорядковуються безпосередньо зацікавленим в реалізації проекту людям. Тому ж Грунтковському вони не підпорядковані Вони знаходяться у підпорядкуванні у заступника міністра оборони Павловського.

Facebook Романа Доніка

- А у Павловського є купа інших завдань, вірно?

- Саме так. Хоча Павловський включився, він зацікавлений. Павловський запитує: що вам треба? Транспорт? Давайте ми два автобуси вам відремонтуємо, капремонт зробимо!..

Так що Павловський включився. Але у Павловського купа головняків, і він просто передоручає своїм підлеглим - і забуває...

У результаті виходить, що все стоїть, поки я не заїду і не попрошу міністра, щоб він нагадав Павловському, Павловському нагадують, Павловський дає стусанів - і потім тиждень там щось працює зі страшною силою. А далі знову сходить нанівець...

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Технічне завдання робиться як? Ми зараз повинні на 15,5 кв м посадити 15 осіб. Тому що в ТЗ сказано: помістити в кунг довжиною 7 м і шириною 2,5 м 15 чоловік, а разом з ними - туди ж всунути сервер, ноутбуки, столи... При цьому стіл повинен бути повноцінний, з допусками, 60 см на 1 м . Це повинен бути стілець нормальний...

Словом, вони виписали ТЗ, згідно з яким, щоб в цей кунг помістилося 15 чоловік - це повинні бути гномики якісь. Бажано, без одягу. А якщо туди зайдуть двометрові великі дядьки?

- Та ще й взимку, боронь боже...

- Так. Виходить, їх треба роздягнути догола, змастити жиром або салом і запускати туди по одному.

Складається кумедна ситуація. У нас є гроші на це. Начебто навіть є ті, хто береться це робити. Але ТЗ прописано ось так. Можна заради понту підібрати солдатиків і туди посадити. Але працювати там буде неможливо.

Виходить, що у нас немає людини, яка б відповідала за це все.

Facebook Романа Доніка

Але і на цьому проблеми не закінчуються. Розумієш, міністр оборони ж не може когось змусити це робити. "Укроборонпрому" це не цікаво. Там ні грошей, ні слави. Тому що це хоч і державне підприємство, але воно зважає на те, що вигідно і що невигідно робити.

І змусити когось це робити у нас можливості немає.

Так що крім усього іншого, потрібно ще й фірму знайти, яка це все зробить.

- І психологів підібрати?

- Психологи є.

Це чому ще важливо? Існує психологічна програма, яка у нас сертифікована для використання в ЗСУ. І є у нас американські тести, які повинні пройти валідацію. Тобто їх два або три місяці треба обкатувати.

Але зробити цього ми не можемо. Тому що у нас немає цього психологічного діагностичного комплексу.

Facebook Романа Доніка

І начебто навіть фірма одна знайшлася, яка попередньо готова спробувати зробити такий комплекс за існуючим ТЗ. Але, повторюся: там неможливо буде працювати!

У підсумку ця фірма виявилася взагалі без розуміння конструювання і в розрахунках на кресленнях додала пів метра. Тобто вони зробили креслення на основі кунга, якого не існує в природі. І при виготовленні це б ще зменшилася і стислося. Не враховані ні тепловіддача, ні система вентиляції, ні санітарні норми. Те, що вони запропонували згідно ТУ - це спроба увіпхати те, що не впихається.

А це єдина фірма, яка береться це робити. Точніше, є ще пара фірм, але їм чи то МОУ грошей заборгувало, чи то ще щось.

А самостійно МОУ зробити це не може по функціоналу.

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Виходить, зараз нам треба знайти фірму, яка, умовно кажучи, на 250 тисяч доларів купить машину, кунг, обладнання, все інше. Потім зробить комплекс, віддасть військовим, вони це діло візьмуть - і лише потім куплять.

Коротше, якось стрьомно.

Така ось ситуація. Всі розуміють, що зробити це потрібно - ось тільки ніяк не виходить.

- А якщо кинути клич і спробувати реалізувати це як волонтерський проект?

- Розумієш, якби стояло питання в тому, щоб це зробити на безоплатній основі, як волонтери - ми б це вже зробили. Але питання стоїть в тому, що цих машин для ЗСУ потрібно кілька. Умовно кажучи, повинен бути десяток таких мобільних комплексів. І як тільки бригада виходить із зони ООС - до них одразу повинні приїжджати психологи і працювати з людьми. Тому що - хто знає, що та чи інша людина на війні пережила!

А в подальшому ці програми - вже не мобільні, а стаціонарні, - мають бути в кожному військкоматі (або центрі рекрутингу, не знаю, як це далі буде). Вони повинні бути у всіх учебках.

Facebook Романа Доніка

Більш того, навіть на контракт людей треба брати саме після тестів. Тому що це може виявитися психопат, маніяк, хто завгодно. А ці тести дуже складно обдурити.

І зараз питання - не в грошах. Питання в тому, що потрібно створити базовий прототип, який буде прийнятий на озброєння.

Його зроблять. Але проблема в тому, що за документами до зробленого буде не підкопатися, а на практиці використовувати цей комплекс буде не можна.

І з цим ми вже 11 місяців порпаємося. Це намагаємося подолати.

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- Дай бог, щоб вдалося. Тому що якщо навіть головний військовий прокурор Анатолій Матіос, кажучи про 518 самогубств безпосередньо в АТО, дещо згущує фарби - проблема суїцидів серед військових існує. І вона серйозна.

- Проблема у будь-якому випадку є.

Це не тільки армійська проблема. У нас взагалі дуже багато людей займаються справою, яку не люблять. Когось батьки змусили, хтось повівся на те, що модно було, у когось ще щось в житті трапилося... І люди живуть - і мучаться в результаті.

Ось тільки в цивільному житті людина в будь-який момент може все змінити. А військові... Це все-таки зона підвищеної відповідальності. І підвищеної небезпеки.

Словом, завдання-мінімум у нас - обкатати всі воюючі бригади. Відсіяти суїцидників, визначити, хто де буде найбільш ефективний... І дуже важливо запустити першу машину, щоб провести валідацію програм, які використовують американці.

Далі робиться кілька машин мобільних, а в перспективі створюються подібні комплекси, вже стаціонарні, в військкоматах і частинах...

І все це зв'язано в єдину мережу. І база заводиться в Генеральний штаб.

Волонтер Роман Доник і начальник Генерального штабу Віктор Муженко

новинарних

- Навіщо?

- Щоб співробітники МПЗ ( "морально-психологічне забезпечення" - Ред.) могли періодично робити звірку, чи не порушуються рекомендації психологів і чи не призначають людей на ті посади, де їм категорично не можна служити.

Розумієш, в чому справа? Це ж не просто мої забаганки. Ми ж прагнемо до натівських стандартів - і нас все одно змусять це робити. Ось тільки якщо ми зараз не зробимо це добре - так воно і залишиться. Через ж * пу. Хоча за паперами, повторюся, все буде правильно.

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Автор
Лілія РагуцькаЛілія Рагуцька
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