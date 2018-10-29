Робили паспорти і не ховалися: в Білорусі розповіли про найманців ПВК ''Вагнер''

Білоруси з приватної військової кампанії "Вагнер" вільно приїжджають на батьківщину й отримують нові паспорти.

За даними Belsat, вони не ховаються від правоохоронців. Більше того, в ПВК працюють цілі сімейні підряди. Зокрема, йдеться про 42-річного Володимира Куриненка, який за інформацією СБУ є командиром 1-го взводу 3-ї розвідувально-штурмової роти.

Відзначається, що в його соцмережах немає знімків із війни, зате чоловік підписаний на численні тематичні пабліки про Сирію і Донбас. У нього в друзях у "ВКонтакте", яка заборонена в Україні, перебувають троє "вагнерівців" із РФ.

Володимир Куриненко

Дочка Куриненка Яніна з Мінська відправила журналістів до "чорного списку", коли вони намагалися зв'язатися. А тітка найманця Раїса з Москви заявила, що не знає, чому вірити, адже її родич не виходить на зв'язок. Крім того, в рядах "Вагнера" перебуває рідний племінник білоруса - Едвард Давидов.

У виданні наголошується, що ніхто не знає, чим саме займався Куриненко. Про його участь у військових діях у Сирії також ніхто не чув. Зате про Давидова такі розмови ходять. За даними джерел, він приєднався до ПВК "Вагнер" у квітні 2015 року за позивним "Гусар".

Едвард Давидов

"Від правоохоронців Давидов не ховається. У лютому 2016 він його отримав в Іваново, новий паспорт (тобто, в статусі бойовика ПВК "Вагнера"). Кореспонденту в квартирі Давидова-Куриненка ніхто не відкрив. Мати в міліції - син на Донбасі і в Сирії", - сказано в повідомленні.

Крім того, новий білоруський паспорт у жовтні 2016 року видали Олександру Ступницькому, який на той момент уже повоював і на Донбасі, і в Сирії, отримав бойове поранення і державну нагороду РФ.

"2 березня 2016 Ступницький отримав поранення в Сирії, в районі Пальміри. Пізніше разом із бойовиками ПВК "Вагнера" - громадянами Росії білорус отримав "Орден мужності" з формулюванням "за участь в оперативно-розвідувальних і спеціальних заходах у районі Пальміри", - повідомили у виданні.

Олександр Ступницький

Про його життя до Донбасу практично немає відомостей у вільному доступі. Мати Ступницького працює в місцевому відділі Департаменту охорони МВС. А сам Олександр, зі слів сусідів, нібито працював в охороні.

Імовірно, він потрапив на тренувальну базу "Вагнера" в Краснодарському краї в 2014 році, звідти вирушив у "відрядження" на Донбас, де зустрів майбутню дружину Анастасію. У них з'явилася дитина, а подружня пара жила в Орші. Однак після того, як СБУ оприлюднила звіт про ПВК, сімейство Ступницьких раптово зникло. Родичі та знайомі стверджують, що вони поїхали мандрувати Росією, а деякі стверджують, що відпочивають у Криму.

"Водночас Ступницькі залишають Білорусь після майже трьох років життя в Орші. Анастасія постить фото з геолакацією в Криму, пізніше з'являються її фото з Донецька. Олександра на нових знімках немає", - йдеться в розслідуванні.

Ще один найманець "Вагнера" - Руслан Бабинін, у 2003 році фігурував у сюжеті пропагандистського каналу "Росія 1" як боєць Французького іноземного легіону. Його акаунти в соцмережах неактивні, але в друзях знаходиться багато знайомих із Курганського прикордонного інституту ФСБ РФ.

Руслан Бабинін

У вересні 2015 року Бабинін змінив адресу прописки, для чого приїжджав на батьківщину. Однак його мати розповіла, що чоловік уже не живе в Білорусі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у липні СБУ опублікувала першу частину досьє найманців російської ПВК "Вагнера". У жовтні відомство представило список ще 206 позаштатних російських розвідників.