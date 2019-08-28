Головна Новини
Мова Язык
Головна Блоги

/ Розслідування

"Різали пацанів кортиками": воїн ЗСУ розповів про тортури під Іловайськом

787 Читати матеріал російською

У мережі з'явилося відео з моторошними розповідями захисника України про те, яким тортурам піддавалися воїни ЗСУ з боку терористів "ДНР" під час Іловайського котла.

Його опублікували на сторінці "Громадське" у Facebook. Чоловік провів в полоні у бойовиків місяць (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Ми лежали на голій землі (в посадці. – Ред.) всю ніч. Прийшов "Палич", теж" ДНРівський" якийсь х*р, вишикували нас, і він почав кортиком різати наших пацанів", – розповідає Герой.

Іловайський котел

Іловайський котел

"Антикор"

Страшними спогадами про ту трагедію поділилася і його дружина. Вона розповіла, що про полон чоловіка дізналася з новин по телевізору. Коли він потрапив в руки до терористів, то подзвонив їй, але жінка не змогла вчасно відповісти на дзвінок.

Новини
Бої за Іловайськ: у Генштабі озвучили нові дані щодо загиблих у котлі

"3 вересня ми це відео побачили, що Віталя потрапив в полон. Він подзвонив мені 28 серпня, я тоді пішла на збори в школу. Думаю, ну, вийду і передзвоню, начебто ж дитина йде в перший клас. Я вийшла потім зі зборів, дзвоню, а він вже в зоні", – розповідає дружина українського захисника.

Як повідомляв OBOZREVATEL, український військовий Іван Журавльов, який потрапив в полон до терористів "ДНР" під час боїв за Савур-Могилу, розповів про пережиті тортури окупантів і про їх жорстокі злочини.

Як тільки він потрапив до рук бойовиків, вони стягнули з нього бронежилет і каску, побили і зірвали хрестик. Свої дії вони пояснили цинічними словами: "Ви не маєте права вважати себе православними, ви – фашисти". Крім того, чоловікові присудили сім смертних вироків.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Читайте всі новини по темі "Війна на Донбасі" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Війна на Донбасі Бої за Іловайськ
Місце
Україна
Тег
Збройні сили України
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
3
1
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel
Загрузка...