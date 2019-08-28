"Різали пацанів кортиками": воїн ЗСУ розповів про тортури під Іловайськом

У мережі з'явилося відео з моторошними розповідями захисника України про те, яким тортурам піддавалися воїни ЗСУ з боку терористів "ДНР" під час Іловайського котла.

Його опублікували на сторінці "Громадське" у Facebook. Чоловік провів в полоні у бойовиків місяць (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Ми лежали на голій землі (в посадці. – Ред.) всю ніч. Прийшов "Палич", теж" ДНРівський" якийсь х*р, вишикували нас, і він почав кортиком різати наших пацанів", – розповідає Герой.

Іловайський котел "Антикор"

Страшними спогадами про ту трагедію поділилася і його дружина. Вона розповіла, що про полон чоловіка дізналася з новин по телевізору. Коли він потрапив в руки до терористів, то подзвонив їй, але жінка не змогла вчасно відповісти на дзвінок.

"3 вересня ми це відео побачили, що Віталя потрапив в полон. Він подзвонив мені 28 серпня, я тоді пішла на збори в школу. Думаю, ну, вийду і передзвоню, начебто ж дитина йде в перший клас. Я вийшла потім зі зборів, дзвоню, а він вже в зоні", – розповідає дружина українського захисника.

Як повідомляв OBOZREVATEL, український військовий Іван Журавльов, який потрапив в полон до терористів "ДНР" під час боїв за Савур-Могилу, розповів про пережиті тортури окупантів і про їх жорстокі злочини.

Як тільки він потрапив до рук бойовиків, вони стягнули з нього бронежилет і каску, побили і зірвали хрестик. Свої дії вони пояснили цинічними словами: "Ви не маєте права вважати себе православними, ви – фашисти". Крім того, чоловікові присудили сім смертних вироків.

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