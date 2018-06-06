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Річки фекалій і гори сміття: у мережі показали, на що окупанти перетворили Крим

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Незважаючи на те, що починається найгарячіший курортний сезон, в анексованому Криму пляжі і вулиці залишаються у жахливому стані.

Так, блогер під ніком "Ху*вий ЮБК" показав у Twitter свіжі фото з півострова.

На них видно, як у Ялті посеред вулиці біжать фекальні річки, а узбіччя доріг завалені сміттям. При цьому в Алупці у центрі міста стоїть вода в ямах.

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У коментарях наголошується, що вкрадений Росією півострів чекає справжній літній несезон.

Як повідомляв OBOZREVATEL, жителі анексованого Криму сповна відчули на собі нестачу води, яка поставлялася на півострів з материкової України.

Читайте всі новини по темі "анексія Криму" на сайті "Обозреватель".

Теми
анексія КримуРосійсько-український конфлікт
Місце
УкраїнаЯлта
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Шевченко Олег
Шевченко Олег
Да, таких улочек в Крыму еще хватает! Но вы, великие европейцы, покажите как строится "Таврида", мост покажите, детсады и школы суперсовременные, строительство ТЭЦ и еще много того, что делает Россия после 23 летнего плена в хохляндии.
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