Річки фекалій і гори сміття: у мережі показали, на що окупанти перетворили Крим

Незважаючи на те, що починається найгарячіший курортний сезон, в анексованому Криму пляжі і вулиці залишаються у жахливому стані.
Так, блогер під ніком "Ху*вий ЮБК" показав у Twitter свіжі фото з півострова.
На них видно, як у Ялті посеред вулиці біжать фекальні річки, а узбіччя доріг завалені сміттям. При цьому в Алупці у центрі міста стоїть вода в ямах.
Алупка. Стара Севастопольська дорога pic.twitter.com/nAlTdW5WxB- Ху * вий ПБК (@h_ubk_ukraine) 1 червня 2018 р
Ялта. Мухіна. Фекальні річки поточні не перший місяць pic.twitter.com/ljlqEsGNqw- Ху * вий ПБК (@h_ubk_ukraine) 1 червня 2018 р
Ялта. Центр. Жовтень . Московська 47/2 зворотна сторона зупинки pic.twitter.com/9GnpspON58- Ху * вий ПБК (@h_ubk_ukraine) 1 червня 2018 р
У коментарях наголошується, що вкрадений Росією півострів чекає справжній літній несезон.
Як повідомляв OBOZREVATEL, жителі анексованого Криму сповна відчули на собі нестачу води, яка поставлялася на півострів з материкової України.
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