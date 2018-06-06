Річки фекалій і гори сміття: у мережі показали, на що окупанти перетворили Крим

Незважаючи на те, що починається найгарячіший курортний сезон, в анексованому Криму пляжі і вулиці залишаються у жахливому стані.

Так, блогер під ніком "Ху*вий ЮБК" показав у Twitter свіжі фото з півострова.

На них видно, як у Ялті посеред вулиці біжать фекальні річки, а узбіччя доріг завалені сміттям. При цьому в Алупці у центрі міста стоїть вода в ямах.

Алупка. Стара Севастопольська дорога pic.twitter.com/nAlTdW5WxB - Ху * вий ПБК (@h_ubk_ukraine) 1 червня 2018 р

Ялта. Мухіна. Фекальні річки поточні не перший місяць pic.twitter.com/ljlqEsGNqw - Ху * вий ПБК (@h_ubk_ukraine) 1 червня 2018 р

Ялта. Центр. Жовтень . Московська 47/2 зворотна сторона зупинки pic.twitter.com/9GnpspON58 - Ху * вий ПБК (@h_ubk_ukraine) 1 червня 2018 р

У коментарях наголошується, що вкрадений Росією півострів чекає справжній літній несезон.

Як повідомляв OBOZREVATEL, жителі анексованого Криму сповна відчули на собі нестачу води, яка поставлялася на півострів з материкової України.