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Росія посилила охорону Кримського моста: озвучені погрози для України

2.3тЧитати матеріал російською

Те, що в Росії дали інформацію про військові катери РФ біля Кримського мосту, може означати, що загострення конфлікту матиме продовження. Це розраховано на захист від "провокацій" з боку українців.

Таку думку в ефірі ObozTV висловила координатор громадської ініціативи "Крим SOS" Таміла Ташева. Вона зазначила, що Кримський півострів перетворюють на справжню військову базу Кремля.

"Росія так і хотіла зробити, захопивши Крим. Керченський міст – це проект самого Путіна, певний символ росіян, тому вони говорять, що українські "диверсанти" хочуть його зруйнувати. Те, що вони дали інформацію про патрулювання мосту публічно, чітко артикулюючи, означає, що, найімовірніше, це матиме продовження", – сказала вона.

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Правозахисниця нагадала подібну ситуацію у 2016 році, коли відбувались навчання Росії в цьому регіоні, де затримали так званих "диверсантів".

Росія посилила охорону Кримського моста: озвучені погрози для України

Скріншот відео

"Будь-яка ситуація, яку РФ вчиняє на території півострова, так чи інакше через деякий момент вистрелить проти України. Ми пам`ятаємо загострення у Керчі, в Азовському морі і також ситуацію, коли в листопаді минулого року були затримані українські моряки", – додала вона.

Як стало відомо раніше, військові катери Нацгвардії РФ БК-16 5 березня заступили на патрулювання чорноморського побережжя.

OBOZREVATEL повідомляв, що наразі українські кораблі не перетинають Керченську протоку. Іноземні судна натомість здійснюють прохід вільно.

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Теми
Пряма трансляціяЕфіри Oboz TVЗагострення в Азовському моріанексія Криму
Особа
Таміла Ташева
Місце
Україна
Теги
УкраїнаРосіяКримАзовське мореКримський містКерченська протока
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Снова проходил мимо
Снова проходил мимо
Цитата: "дали информацию о патрулировании моста публично" И что с того? В прессе много публикаций было о том что Крымский мост является сверхохраняемым объектом ввиду его стратегической важности. Да и вообще хохлы, вам то какое дело? Сидите себе смирненько, хотите проходить Керченским проливом? Пожалуйста, но соблюдайте регламент. Сколько еще ваших моряков должно пострадать прежде чем до вас это дойдет?
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Levitsky Valery
Levitsky Valery
Снова проходил мимо, Не пизди, вонючка кацапская. нерусь кацапская атаковала украинские катера в НЕЙТРАЛЬНЫХ ВОДАХ ! О каком нахер регламенте ты хрюкаешь, урод ?
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