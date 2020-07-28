Режим тиші розвалиться, на Донбасі буде загострення, – Римарук

З кожним днем кількість обстрілів на Донбасі, незважаючи на оголошений режим тиші, буде збільшуватись.

Таку думку під час ефіру на телеканалі Obozrevatel TV висловив ветеран АТО, волонтер Андрій Римарук. "Я прогнозую, що за тиждень – за два в новинах ми знову будемо читати про чергове загострення на сході України", – додав він.

За його оцінками, нинішній режим тиші "поступово розвалиться", як це було у всіх попередніх випадках.

Римарук також звернув увагу на те, що практично неможливо застосувати вимогу про виявлення і покарання порушників режиму тиші, коли йдеться про угрупування терористичних "ЛНР" і "ДНР".

"Найголовніше, що ми упускаємо в цьому моменті – що є домовленість про те, що якщо хтось порушує режим тиші, ці люди мають бути виявлені і покарані. Але на превеликий жаль, ми знаємо, що, якщо Україна діє в правовому полі, то "Л/ДНР" не діє в правовому полі і буде робити, що заманеться", – констатував волонтер.

Як писав OBOZREVATEL, від початку доби 27 липня на Донбасі було зафіксовано декілька порушень режиму тиші з боку збройних формувань Російської Федерації. Тим не менше, воїни ЗСУ відкриватимуть вогонь у відповідь у разі дій терористів, які нестимуть загрозу життю і здоров'ю захисників України, заявив командувач Об'єднаних сил генерал-лейтенант Володимир Кравченко.