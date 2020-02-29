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1 березня • оновлено в 01:48
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Павло Верещагін
Павло Верещагін
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Раскрыт канал контрабанды сырья из ценных пород деревьев в ЕС

11.3т
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Как сообщили мне мои источники в Киевской таможне, вчера, в рамках уголовного производства по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 201-1 УК Украины (контрабанда леса) сотрудники подразделения борьбы с коррупцией в таможенных органах и контрабандой ВБКОЗ УСБ Украины в Черкасской области пресекли противоправную деятельность группы лиц, которые организовали перемещения через таможенную границу Украины пиломатериалов из запрещенной к экспорту акации.

Так, сотрудниками 4 сектора БКОЗ Черкасского управления СБУ прекращено постоянно действующий канал контрабандных поставок сырья из ценных пород деревьев, при подготовке очередной партии товара к вывозу в страны Европейского союза.

Организаторов преступной схемы вывоза древесины было остановлено на таможенном посту "Киев-Столичный" после оформления грузовой таможенной декларации.

Раскрыт канал контрабанды сырья из ценных пород деревьев в ЕС
Раскрыт канал контрабанды сырья из ценных пород деревьев в ЕС
Раскрыт канал контрабанды сырья из ценных пород деревьев в ЕС

Ориентировочная сумма убытков, которую нанесли участники противоправной сделки составляет около 200 000 долларов США.

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Павло Верещагін Павло Верещагін
Місце
Україна
Тег
Державна митна служба України
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Minaev Alexey
Minaev Alexey
однозначно - лично Путин или его шавки ! СУГС
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
Автор пaдлa, не позорь Павла Луспекаева
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