Раскрыт канал контрабанды сырья из ценных пород деревьев в ЕС

Как сообщили мне мои источники в Киевской таможне, вчера, в рамках уголовного производства по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 201-1 УК Украины (контрабанда леса) сотрудники подразделения борьбы с коррупцией в таможенных органах и контрабандой ВБКОЗ УСБ Украины в Черкасской области пресекли противоправную деятельность группы лиц, которые организовали перемещения через таможенную границу Украины пиломатериалов из запрещенной к экспорту акации.
Так, сотрудниками 4 сектора БКОЗ Черкасского управления СБУ прекращено постоянно действующий канал контрабандных поставок сырья из ценных пород деревьев, при подготовке очередной партии товара к вывозу в страны Европейского союза.
Организаторов преступной схемы вывоза древесины было остановлено на таможенном посту "Киев-Столичный" после оформления грузовой таможенной декларации.
Ориентировочная сумма убытков, которую нанесли участники противоправной сделки составляет около 200 000 долларов США.
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