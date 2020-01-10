"Ракета не виключається": Зеленський зробив першу заяву про катастрофу Boeing в Ірані

Президент України Володимир Зеленський заявив, що версія про попадання ракети в літак МАУ, який розбився в Ірані, не виключається, але поки є не підтвердженною. При цьому лідери Канади, Великобританії та США вже офіційно підтвердили, що літак був збитий російською ракетою.

Заяву глава держави опублікував на своїй сторінці в Facebook лише через 12 годин після резонасної новини від іноземних спецслужб і лідерів найбільших країн. Він підкреслив, що комісія з розслідування причин катастрофи літака продовжує роботу і в неї залучені українські фахівці.

"Ми очікуємо, що їм буде надана вся інформація і всі доступи, необхідні для проведення об'єктивного розслідування. Ми тримаємо постійний зв'язок з нашими представниками. Версія про попадання ракети в літак не виключається, але на сьогодні не є підтвердженою", – сказав президент .

Володимир Зеленський

"З огляду на останні заяви лідерів держав в ЗМІ, ми закликаємо всіх міжнародних партнерів – насамперед уряди США, Канади і Великобританії – надати дані і докази, що стосуються катастрофи, в розпорядження комісії з розслідування причин", – додав Зеленський.

Він також анонсував розмову про хід розслідування з державним секретарем США Майком Помпео, яка повинна відбутися ​​10 січня.

"Наша мета – встановити беззаперечну істину. Ми вважаємо це обов'язком всього міжнародного співтовариства перед сім'ями загиблих і пам'яттю жертв катастрофи. Цінність людського життя вище будь-яких політичних мотивів", – підсумував президент.

Що вже заявили іноземні лідери, спираючись на дані спецслужб.

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" був збитий іранською ракетою.

Президент США Дональд Трамп сумнівається, що літак зазнав аварії через технічні неполадки.

Прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон запевнив, що є докази того, що український літак Boeing 737 збили іранською ракетою.

Влада Ірану категорично заперечує, що літак МАУ міг був випадково збитий ракетою російського виробництва. Таку позицію озвучив офіційний представник іранського уряду Алі Рабей.

Варто підкреслити, що українці масово обурювалися через таку плутанину в Офісі президента України.

Одні вважають, що президент не володіє свіжою інформацією і не знає, як правильно реагувати. Інші ж упевнені, що Зеленський не хоче заздалегідь зіпсувати відносини з Іраном, звинувачуючи в злочині.

OBOZREVATEL зібрав всю інформацію про трагедію:

У ніч на 8 січня Іран завдав удар балістичними ракетами по військово-повітряній базі США.

Український літак Boeing 737 авіакомпанії МАУ розбився. 167 пасажирів і 9 членів екіпажу загинули.

Іран оголосив причиною аварії загоряння двигуна. У той же час джерела OBOZREVATEL в МАУ не виключають, що літак могли випадково збити сили ППО Ірану.

Іран надав Україні і США попередню доповідь про катастрофу. За їхніми даними, пожежа на борту спалахнула до падіння, а при зіткненні з землею стався вибух.

OBOZREVATEL зібрав всю детальну інформацію про жертви трагедії. З нею можна ознайомитися тут.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!