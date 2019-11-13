Раду оточила поліція з собаками: що трапилося

У середу, 13 листопада в поліцію Києва надійшло повідомлення про мінування Верховної Ради України.

Про це в Facebook повідомляє "ДТП. Київ", відзначаючи, що про замінування повідомили по телефону.

"Печерський район, о 15:15 год. На "102" зателефонував невідомий чоловік з номера мобільного телефони, і повідомив, що по вул. Грушевського, 5, Верховна Рада України замінована. Через 20 хвилин буде вибух", – йдеться в повідомленні.

У Раду спрямовані слідчо-оперативна група, вибухонебезпечна служба і кінологи. За результатами перевірки буде повідомлено додатково.

Нагадаємо, що сьогодні в Раді проходить скандальне голосування по закону про ринок землі в Україні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Києві через загрозу мінування закрили входи і виходи на станції метро "Театральна" і "Хрещатик", вхід на станцію "Арсенальна" (все – "червона" гілка метро), а також пересадочні вузли.

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