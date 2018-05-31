Радість і злість: російський журналіст розкрив два нюанси "воскресіння" Бабченка

Російський журналіст Ілля Мільштейн розповів про двоїстий почутті після "воскресіння" журналіста Аркадія Бабченко.

Він натякнув на те, що до спецоперації СБУ залишаються питання, передає "Радіо Свобода".

"Виявляється, можна одночасно відчувати два абсолютно протилежних почуття: нескінченної радості і тупуватої злості. Щастя від того, що людина, яку ти вчора оплакував справжні сльозами, живий. А злості по тій поважної причини, що відчуваєш себе найдосконалішим ідіотом. Ось через цих сліз, через слів, які писав, вибачте, кров'ю серця, і той факт, що крім тебе українські силовики разом з популярним блогером обдурили тисячі і тисячі людей, не надто втішає ", - написав він.

"Бабченко проводжали в останню путь, у Бабченко просили вибачення, Бабченко прощали, Бабченко згадували - це друзі і співчуваючі. З приводу його смерті дивувалися, типу та кому він потрібен, та його все давно забули - це байдужі, з тенденцією до патріотизму. Над смертю його глумилися - це, ясна річ, "справжні патріоти", - додав Мільштейн.

За його словами, в такий годинник і хвилини дуже цікаво осягати себе, а також своїх знайомих, з якими спілкуєшся за допомогою різних засобів зв'язку.

"Спершу сумувати разом з ними і домовлятися про зустрічі, щоб пом'янути Аркадія. Потім повідомляти їм по телефону тільки що отриману інформації: він живий, це була спеціальна операція СБУ, додаючи до цих слів деякі інші, прямо звідти, із заповідного списку Роскомнадзора, і чуючи у відповідь слова схожі, серед яких самим м'яким є "сволота". Після переводити дух і сміятися. а ще до всього цього домішується раптове відчуття незручності - не за себе, не за друзів і навіть не за Аркадія, а за ситуацію в цілому ", - зазначив журналіст.

Він також вказав на те, що розходяться в показаннях Бабченко і Грицак, оповідаючи про гонорар, обіцяному кілеру: один говорить про сорок тисяч доларів, інший про тридцять.

"Адже це різні цифри. Дуже дивний епізод у справі - паспортна фотографія Аркадія, яка, за його словами, могла бути отримана тільки в російському паспортному столі і, мабуть, повинна була навести кілера на його жертву. Неясно, навіщо вона була потрібна, коли є стільки чудових фотографій Бабченко в мережі. Пронизливо відомих і дуже доречних в ті години, коли ми з ним прощалися ", - додав Мільштейн.

"Цілей своїх, розігруючи сюжет з ліквідацією героя і його дивним порятунком, українці поки не досягли. Оскільки їх підвели кошти, серед яких переважало прагнення до небувалих зовнішніх ефектів. Складається також враження, що вони занадто серйозно сприйняли розумні промови про настання епохи постправди і вирішили їй відповідати ", - зазначив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL , в першу чергу Бабченко попросив вибачення у дружини.