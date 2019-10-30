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30 жовтня • оновлено в 19:10
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/ Розслідування

Рада вирішить долю Дубневича: в скандалі з нардепом стався різкий прорив

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Регламентний комітет Верховної Ради визнав законними і обгрунтованими подання ГПУ на нардепа групи "За майбутнє" Ярослава Дубневича.

Як передає "Інтерфакс-Україна", питання надання згоди парламенту на притягнення до відповідальності, затримання і арешт незабаром буде винесено на голосування.

Таке рішення комітет Ради прийняв ввечері в середу, 30 жовтня, після розгляду подань, вислухавши позиції генпрокурора Руслана Рябошапки, глави САП Назара Холодницького, а також самого Дубневича і його адвоката.

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Холодницький в коментарі журналістам заявив, що готовий піти на засідання Ради 31 жовтня вже з підготовленою підозрою Дубневичу в скоєнні злочину.

Дубневич же запевнив, що не має наміру ховатися від правоохоронців і прийде на засідання парламенту.

Рябошапка потребовал снять неприкосновенность с Дубневича

Рябошапка потребовал снять неприкосновенность с Дубневича

Як повідомляв OBOZREVATEL, 17 жовтня Генпрокурор Руслан Рябошапка направив до Верховної Ради подання на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата України IX скликання Ярослава Дубневича. Йому приписують тиск на керівництво "Укрзалізниці", що призвело до збитків у сумі понад 93 млн грн.

При цьому також 29 жовтня до його брата, колишнього нардепа Богдана Дубневича прийшла з обшуком САП.

Раніше "Укрзалізниця" передала правоохоронцям матеріали про мільйонні збитки при закупівлі анкерів (елемент рейкового кріплення) через фірми екснардепів братів Дубневичів.

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Особи
Ярослав Дубневич Руслан Рябошапка Назар Холодницький
Місце
Україна
Теги
Верховна Рада України Офіс генерального прокурора України Спеціалізована антикорупційна прокуратура
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