Рада вирішить долю Дубневича: в скандалі з нардепом стався різкий прорив

Регламентний комітет Верховної Ради визнав законними і обгрунтованими подання ГПУ на нардепа групи "За майбутнє" Ярослава Дубневича.

Як передає "Інтерфакс-Україна", питання надання згоди парламенту на притягнення до відповідальності, затримання і арешт незабаром буде винесено на голосування.

Таке рішення комітет Ради прийняв ввечері в середу, 30 жовтня, після розгляду подань, вислухавши позиції генпрокурора Руслана Рябошапки, глави САП Назара Холодницького, а також самого Дубневича і його адвоката.

Холодницький в коментарі журналістам заявив, що готовий піти на засідання Ради 31 жовтня вже з підготовленою підозрою Дубневичу в скоєнні злочину.

Дубневич же запевнив, що не має наміру ховатися від правоохоронців і прийде на засідання парламенту.

Генпрокурор Руслан Рябошапка розповів, у чому саме звинувачують депутата Ярослава Дубневича. Згодом регламентний комітет Ради підтримав зняття недоторканності з Дубневича pic.twitter.com/cvAcRbuLQC — hromadske (@HromadskeUA) October 30, 2019 Депутат Ярослав Дубневич заперечив обвинувачення ГПУ у корупції на засіданні регламентного комітету Ради — попри це члени комітету підтримали зняття недоторканності з нього pic.twitter.com/mMmhjjbT71 — hromadske (@HromadskeUA) October 30, 2019 Рябошапка потребовал снять неприкосновенность с Дубневича

Як повідомляв OBOZREVATEL, 17 жовтня Генпрокурор Руслан Рябошапка направив до Верховної Ради подання на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата України IX скликання Ярослава Дубневича. Йому приписують тиск на керівництво "Укрзалізниці", що призвело до збитків у сумі понад 93 млн грн.

При цьому також 29 жовтня до його брата, колишнього нардепа Богдана Дубневича прийшла з обшуком САП.

Раніше "Укрзалізниця" передала правоохоронцям матеріали про мільйонні збитки при закупівлі анкерів (елемент рейкового кріплення) через фірми екснардепів братів Дубневичів.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram