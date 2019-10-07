"ЗСУ зайдуть на Донбас": генерал сказав, як поновлять контроль над кордоном

Екс-заступник начальника Генштабу ЗСУ, генерал-лейтенант запасу Ігор Романенко заявив, що розведення військ від лінії розмежування на Донбасі є необхідним підготовчим етапом для відновлення контролю України над російсько-українською ділянкою кордону.

"Як ми вийдемо на кордон? Розводячи війська", – заявив він в коментарі OBOZREVATEL.

За словами генерала, "вони будуть відводити свої війська, таким чином звільняючи цю територію від озброєних людей, і на них можуть проводитися вибори. А ми висуваємося туди силами прикордонників і миротворців".

У цьому контексті Романенко зауважив: в миротворчому контингенті не повинні бути присутні не тільки росіяни, а й білоруси, які "дуже залежні від Росії". На його думку, прийнятним варіантом була б миротворча місія, до складу якої входять "казахи або литовці".

Українські війська зайдуть на окуповану територію після проведення виборів

Він також підкреслив: відведення українських військ не означає їх здачу окупантам. Генерал нагадав: подібні випадки були зафіксовані "в активні часи" протистояння на Донбасі, але останній приклад з розведенням військ поблизу Станиці Луганської був позитивним.

"Розведення сил необхідно для того щоб припинилися обстріли, а це необхідна умова для проведення виборів", – нагадав він.

Романенко також прокоментував озвучені побоювання про те, що після відводу українських військ місцеві жителі цих територій залишаються беззахисними перед лицем окупанта. "Але тут вступає в силу наша поліція і наша Нацгвардія. Фактично вони реалізують функції, які повинні реалізовувати", - підкреслив він.

І, нарешті, щойно будуть проведені місцеві вибори, "наші війська туди зайдуть і відновлять контроль над кордоном", – пояснив генерал.

Як писав OBOZREVATEL, ватажки терористичних "ДНР" і "ЛНР" Денис Пушилін і Леонід Пасічник заявили, що "ніякого контролю над кордоном київська влада не отримає". У відповідь на цю заяву терористам пояснили, що ці загрози суперечать "формулі Штайнмаєра".

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