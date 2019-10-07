Головна Новини
8 жовтня • оновлено в 13:41
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Розслідування

"ЗСУ зайдуть на Донбас": генерал сказав, як поновлять контроль над кордоном

38.1т Читати матеріал російською

Екс-заступник начальника Генштабу ЗСУ, генерал-лейтенант запасу Ігор Романенко заявив, що розведення військ від лінії розмежування на Донбасі є необхідним підготовчим етапом для відновлення контролю України над російсько-українською ділянкою кордону.

"Як ми вийдемо на кордон? Розводячи війська", – заявив він в коментарі OBOZREVATEL.

За словами генерала, "вони будуть відводити свої війська, таким чином звільняючи цю територію від озброєних людей, і на них можуть проводитися вибори. А ми висуваємося туди силами прикордонників і миротворців".

Новини
Зрив розведення сил на Донбасі: в "ДНР" накинулися на Україну

У цьому контексті Романенко зауважив: в миротворчому контингенті не повинні бути присутні не тільки росіяни, а й білоруси, які "дуже залежні від Росії". На його думку, прийнятним варіантом була б миротворча місія, до складу якої входять "казахи або литовці".

Українські війська зайдуть на окуповану територію після проведення виборів

Українські війська зайдуть на окуповану територію після проведення виборів

Він також підкреслив: відведення українських військ не означає їх здачу окупантам. Генерал нагадав: подібні випадки були зафіксовані "в активні часи" протистояння на Донбасі, але останній приклад з розведенням військ поблизу Станиці Луганської був позитивним.

"Розведення сил необхідно для того щоб припинилися обстріли, а це необхідна умова для проведення виборів", – нагадав він.

Романенко також прокоментував озвучені побоювання про те, що після відводу українських військ місцеві жителі цих територій залишаються беззахисними перед лицем окупанта. "Але тут вступає в силу наша поліція і наша Нацгвардія. Фактично вони реалізують функції, які повинні реалізовувати", - підкреслив він.

Новини
"Русню з короваєм зустрічати?!" У мережі ажіотаж через нові фото моста у Станиці Луганській

І, нарешті, щойно будуть проведені місцеві вибори, "наші війська туди зайдуть і відновлять контроль над кордоном", – пояснив генерал.

Як писав OBOZREVATEL, ватажки терористичних "ДНР" і "ЛНР" Денис Пушилін і Леонід Пасічник заявили, що "ніякого контролю над кордоном київська влада не отримає". У відповідь на цю заяву терористам пояснили, що ці загрози суперечать "формулі Штайнмаєра".

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Читайте всі новини по темі "Ексклюзив" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Тетяна Гайжевська Тетяна Гайжевська
Теми
Ексклюзив Російсько-український конфлікт мінські домовленості
Особа
Ігор Романенко
Місце
Україна
Теги
Формула Штайнмаєра Новини Донбасу вибори в Україні
Поділитися у Facebook
18
Коментарі
117
65
Смішно
7
Цікаво
8
Сумно
32
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Livesey David
Livesey David
"ВСУ зайдут на Донбасс", как прежний опыт ВСУ показал, зайти не проблема, обратно выйти будет затруднительно.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1
Цимельман Филя
Цимельман Филя
Этот прапорщик Романенко по всей видимости не читал эти договорённости....Опубликованная в СМИ "формула Штайнмайера", на которую 1 октября 2019 года публично согласилась Украина, и подписание которой подтвердил Зеленский, содержит всего два пункта. Первый - закон об особом статусе вступает в силу на временной основе в 20.00 после окончания выборов на неподконтрольных территориях, проведенных согласно украинскому закону. Второе - закон об особом статусе вступает в силу на постоянной основе после публикации отчета ОБСЕ о том, что выборы прошли демократично. Таким образом, за скобки мирного процесса по сценарию нынешнего немецкого президента, по всей логике, вынесены и вывод войск и момент передачи контроля над границей. Но комментируя подписание этой формулы, сам Зеленский заявил, что Украина не станет проводить выборы, если "там будут военные". "Если там кто-то будет, выборов не будет. Мы никогда не пойдем, чтобы проводить выборы, если там есть военные. Если там будут любые, вы понимаете, любые войска, выборов не будет", - заверил президент. В тоже время, как видим, никакого "вывода войск" и передачи контроля над границей эта формула в том виде, в котором ее подписал Кучма, не предусматривает. Поэтому если Зеленский будет выдвигать эти условия, то мирный процесс снова затормозится.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
Конотоп Ирина
Конотоп Ирина
Он бредит?
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0

Блоги / думки

ads pixel