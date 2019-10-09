"Зайдуть на наші позиції!" ЗСУ забили на сполох через відведення військ на Донбасі

Воїни Збройних сил України побоюються, що після відведення військ під Золотим на Луганщині їх позиції одразу ж займуть терористи.

До того ж такі дії не підтримує місцеве населення, оскільки боїться навали окупантів. Про це захисники України розповіли в коментарі для "Радіо Свобода" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Я думаю, якщо тут розведуть війська, то це буде дуже погано. Тому що місцеві жителі бояться приходу "ополченців". Вважаю, що розводити війська не треба, це не варіант. Ми тільки відійдемо, вони одразу в наступ підуть. Це було і повториться ще раз", – попереджають військовослужбовці.

Воїн ЗСУ Скріншот відео

За їхніми словами, терористи часто обстрілюють цю ділянку фронту. Так, українські позиції накривають вогнем із ДШК, "Утьосів", КПВТ, РПГ й іноді з ГП-25.

"Якщо відвести війська – вони одразу зайдуть у село. Мирні жителі проти. Вони не відступлять, суто моя точка зору. Вони зайдуть на наші позиції. Половина села проти того, щоб розводили війська", – зазначають про навислі загрози українські воїни.

Думки Військових относительно розведення сторон у Золотому ... pic.twitter.com/Efcqgf4ydW - Радіо Свобода (@radiosvoboda) October 9, 2019

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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