Головна Новини
9 жовтня • оновлено в 18:47
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Розслідування

"Зайдуть на наші позиції!" ЗСУ забили на сполох через відведення військ на Донбасі

10.3т Читати матеріал російською

Воїни Збройних сил України побоюються, що після відведення військ під Золотим на Луганщині їх позиції одразу ж займуть терористи.

До того ж такі дії не підтримує місцеве населення, оскільки боїться навали окупантів. Про це захисники України розповіли в коментарі для "Радіо Свобода" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Я думаю, якщо тут розведуть війська, то це буде дуже погано. Тому що місцеві жителі бояться приходу "ополченців". Вважаю, що розводити війська не треба, це не варіант. Ми тільки відійдемо, вони одразу в наступ підуть. Це було і повториться ще раз", – попереджають військовослужбовці.

Новини
Нове "перемир'я": терористи накрили вогнем Золоте

Воїн ЗСУ

Воїн ЗСУ

Скріншот відео

За їхніми словами, терористи часто обстрілюють цю ділянку фронту. Так, українські позиції накривають вогнем із ДШК, "Утьосів", КПВТ, РПГ й іноді з ГП-25.

"Якщо відвести війська – вони одразу зайдуть у село. Мирні жителі проти. Вони не відступлять, суто моя точка зору. Вони зайдуть на наші позиції. Половина села проти того, щоб розводили війська", – зазначають про навислі загрози українські воїни.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Читайте всі новини по темі "Війна на Донбасі" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил на Донбасі
Місце
Україна
Тег
Збройні сили України
Поділитися у Facebook
9
Коментарі
86
27
Смішно
3
Цікаво
18
Сумно
4
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
Дурак.
Показать комментарий полностью
Ответить
3
0
Штуцер Лёва
Штуцер Лёва
ОБЪЕКТИВНО:Тупость, подлость и беспринципность являются визитной карточкой галичанского менталитета. Именно глядя на подобных вуйков поляки дали им ёмкое и точное имя - "bydlo"(быд/ло).
Показать комментарий полностью
Ответить
5
0
Кризский Игорь
Кризский Игорь
Штуцер Лёва, Зато кровожадность, алчность, беспренцыпность, продажность, склонность к садизму и убийствам у москалей получила прозвище от татар и поляков "kocab", что в переводе на свинособачий мясники.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Евгений Зеленский
Евгений Зеленский
Ваще-то, когда было прошлое разведение, ополченцы ушли, а "одвични лыцари" придумали тактику "жабьячих стрыбкив" и пострыбали по серой зоне
Показать комментарий полностью
Ответить
5
0

Блоги / думки

ads pixel