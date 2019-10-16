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16 жовтня • оновлено в 05:03
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/ Розслідування

"За 5 місяців не розпочав війну": на адресу Зеленського пролунало звинувачення

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Військовий експерт Олег Жданов заявив, що активізація бойових дій на Донбасі 14 жовтня стала перешкодою для розведення сил.

Це наслідок того, що "за 5 місяців президентства Володимир Зеленський і його команда навіть не спромоглися розпочати інформаційну війну з Російською Федерацією", – сказав він в коментарі OBOZREVATEL.

"В умовах війни гібридного типу інформаційна війна – одна з головних складових", – підкреслив він.

Володимир Зеленський на передовій в зоні проведення ООС

Володимир Зеленський на передовій в зоні проведення ООС

Офіційний сайт президента України

На думку Жданова, посилення обстрілів російсько-терористичними військами мало два наслідки. По-перше, воно формально зірвало процес розведення сил, оскільки "однією з умов є 7-денне перемир'я напередодні розведення".

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По-друге, "воно зіграло на красиву картинку для російських ЗМІ та інформаційної помпи, яку створила Росія в плані зриву домовленостей України".

У цьому контексті Жданов нагадав: "Російські окупаційні війська пустили зелені ракети – сигнал того, що вони готові до відведення військ. І ОБСЄ, яка зазвичай сліпа і глуха, раптом прозріла і побачила ці ракети. А Україна говорить: "Ми не будемо відводити, тому що обстріли". Але останню частину фрази ОБСЄ не почула. І тут же Путін офіційно оголосив про те, що Україна зірвала процес відведення військ".

Таким чином, на думку експерта, "Україна програла цей раунд" інформаційної війни з Росією.

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Як писав OBOZREVATEL, в понеділок, 14 жовтня, терористи "Л/ДНР" сім разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. У день візиту президента України Володимира Зеленського на передову окупанти обстріляли позиції ВСУ з мінометів, протитанкового ракетного комплексу, гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

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Автор
Тетяна Гайжевська Тетяна Гайжевська
Теми
Ексклюзив Російсько-український конфлікт мінські домовленості Операція Об'єднаних сил на Донбасі
Особи
Олег Жданов Володимир Зеленський Володимир Путін
Місце
Україна
Тег
Новини Донбасу
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Да пусть что хотят говорят,во первых это наша территория и наши всу а во вторых в формуле штанмаера не сказано в каком порядке все должно быть сделано,а мы требуем вывода путинских террористов и взятие ВСУ границы под контроль сначало,там так написано а не хотите так это ваши проблемы мы формулу не нарушали)
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Ильичев Андрей
Ильичев Андрей
ОБСЕ совместно со всем миром ищут российские войска. Уже несколько лет. Уважаемые ВСУ, покажите им уже наконецто, Ёлки палки!
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Ильичев Андрей, ну так съезди туда и увидишь)из 100% бандформирований в них местных не больше 15% остальное ваши отпускники и кадровые типо советники
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