"За 5 місяців не розпочав війну": на адресу Зеленського пролунало звинувачення

Військовий експерт Олег Жданов заявив, що активізація бойових дій на Донбасі 14 жовтня стала перешкодою для розведення сил.

Це наслідок того, що "за 5 місяців президентства Володимир Зеленський і його команда навіть не спромоглися розпочати інформаційну війну з Російською Федерацією", – сказав він в коментарі OBOZREVATEL.

"В умовах війни гібридного типу інформаційна війна – одна з головних складових", – підкреслив він.

Володимир Зеленський на передовій в зоні проведення ООС Офіційний сайт президента України

На думку Жданова, посилення обстрілів російсько-терористичними військами мало два наслідки. По-перше, воно формально зірвало процес розведення сил, оскільки "однією з умов є 7-денне перемир'я напередодні розведення".

По-друге, "воно зіграло на красиву картинку для російських ЗМІ та інформаційної помпи, яку створила Росія в плані зриву домовленостей України".

У цьому контексті Жданов нагадав: "Російські окупаційні війська пустили зелені ракети – сигнал того, що вони готові до відведення військ. І ОБСЄ, яка зазвичай сліпа і глуха, раптом прозріла і побачила ці ракети. А Україна говорить: "Ми не будемо відводити, тому що обстріли". Але останню частину фрази ОБСЄ не почула. І тут же Путін офіційно оголосив про те, що Україна зірвала процес відведення військ".

Таким чином, на думку експерта, "Україна програла цей раунд" інформаційної війни з Росією.

Як писав OBOZREVATEL, в понеділок, 14 жовтня, терористи "Л/ДНР" сім разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. У день візиту президента України Володимира Зеленського на передову окупанти обстріляли позиції ВСУ з мінометів, протитанкового ракетного комплексу, гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

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