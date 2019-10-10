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10 жовтня • оновлено в 14:06
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/ Розслідування

"Увірвалися в будинок!" Окупанти затримали у Криму проукраїнського активіста

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В окупованому Криму затриманий проукраїнський активіст із міста Саки Олег Приходько.

Про це Крим.Реалії розповів український політик із Євпаторії, народний депутат України сьомого скликання Едуард Леонов.

"Повідомила донька Олега Приходька. Сказала, що увечері в середу (9 жовтня. – Ред.) увірвалися в будинок і відвезли до ФСБ батька. Забрали в чому був. Причини невідомі, ніякої нової інформації ні в рідних, ні в мене досі немає", – сказав Леонов.

Олег Приходько

Олег Приходько

Крим.Реалії

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Коментарів російських силових і правоохоронних відомств поки не було.

Нагадаємо:

  • 8 лютого 2019 року співробітники кримського главку ФСБ провели обшук у Приходька в селі Орехове Сакського району. Силовики вилучили у нього українську символіку, прапори партії "Свобода", червоно-чорні стяги, портрет Степана Бандери, техніку й домашні CD-диски.

  • Після обшуку Приходька відвезли до Сімферополя, де допитували, розпитуючи про його діяльність і зв'язки на материковій частині України.

  • У червні 2016 року російські силовики затримували активіста за українські номерні знаки на автомобілі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за 5 років анексії у Криму зникли безвісти від 8 до 17 активістів, 6 із них були знайдені мертвими.

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Тема
Анексія Криму
Місце
Україна
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Syrian Sergey
Syrian Sergey
Теперь поди уже на бутылке скачет
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Антибандеровец Yuri
Антибандеровец Yuri
Лучше бы сразу расстреляли.
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