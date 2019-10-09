"Сліпить" танки і не боїться "Градів": в Україні презентували потужну зброю

В Україні презентували нову систему управління боєм VisionerAi, створену підприємством "Київський завод "Радар", що входить до концерну "Укроборонпром".

Це трапилося у рамках щорічної виставки "Зброя та безпека-2019", яка відбувається у Києві. Як розповів генеральний директор "Радару" В'ячеслав Зеленський, система заснована на штучному інтелекті і дозволяє практично повністю відмовитися від участі людини, пише "Апостроф".

"Найслабше місце у сучасній зброї – це людина. А комп'ютер може працювати цілодобово. Наша система навчена розпізнавати і знищувати бронетехніку, а також всі швидкісні літальні об'єкти", – наголосив він.

За його словами, VisionerAi може діяти з будь-яким видом зброї, наприклад із кулеметом калібру 12,7-мм.

Також зазначено, що система забезпечена оптичними приладами з високою роздільною здатністю, а також тепловізором, тому може виявити повітряну ціль на відстані до 15 км і розстрілювати будь-які літальні об'єкти, включаючи керовані ракети і навіть снаряди, що запускаються реактивною системою залпового вогню "Град".

При цьому VisionerAi може коригувати свій вогонь таким чином, що вже другий постріл влучить у ціль. Причому боєприпасів буде витрачено не більше, ніж необхідно для того, щоб збити об'єкт.

VisionerAi небезпечний і для танків, кажуть військові експерти. Керовані штучним інтелектом 12,7-мм кулемети здатні зруйнувати прилади спостереження будь-якої броньованої машини, повністю "засліпивши" її.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві на виставці "Зброя та безпека-2019" вперше широкому загалу показали береговий ракетний комплекс "Нептун".

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