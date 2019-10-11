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11 жовтня • оновлено в 08:45
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Серія потужних землетрусів викликала паніку в "ДНР"

25.6т Читати матеріал російською

В окупованій проросійськими бойовиками Макіївці забили на сполох через постійні землетруси.

Люди відчувають їх переважно вночі і ввечері. Інформацію поширили в одній із публічних сторінок у соцмережах, на що звернув увагу журналіст Денис Казанський.

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"Щоденні потужні підземні поштовхи невідомого походження, що почалися майже рік тому і тимчасово припинилися (після сотень скарг від місцевих жителів "адміністрації" міста) поновилися з небувалою силою в Радянському районі Макіївки", – йдеться в повідомленнях.

Мешканці стверджують, що їхні будинки вже вкрилися тріщинами й почали руйнуватися.

"У ОРДЛО зовсім вже апокаліпсис якийсь, землетрус у Макіївці... Не здивуюся, якщо там скоро з-під землі полізуть гігантські хробаки або місто просто провалиться прямісінько в пекло", – прокоментував Казанський.

Землетрус у Макіївці

Землетрус у Макіївці

ВВС

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Кіровському районі окупованого Донецька вдень, 4 вересня, трапився вибух на території шахти імені Скочинського.

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Місце
Україна
Тег
Новини ДНР
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Аманэ Миса
Аманэ Миса
Они уже в аду, куда уж дальше...
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Liubcha Julia
Liubcha Julia
Они бедные думают зелятрясение. Очнитесь на вас испытывают ядерное оружие. Это взрывы в шахтах.
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Алексеев Гергий
Алексеев Гергий
Вы переПУТали мАкеевку с Монако! Чего вы ждали от «собрата» из орды?
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