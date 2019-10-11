Серія потужних землетрусів викликала паніку в "ДНР"

В окупованій проросійськими бойовиками Макіївці забили на сполох через постійні землетруси.

Люди відчувають їх переважно вночі і ввечері. Інформацію поширили в одній із публічних сторінок у соцмережах, на що звернув увагу журналіст Денис Казанський.

"Щоденні потужні підземні поштовхи невідомого походження, що почалися майже рік тому і тимчасово припинилися (після сотень скарг від місцевих жителів "адміністрації" міста) поновилися з небувалою силою в Радянському районі Макіївки", – йдеться в повідомленнях.

Мешканці стверджують, що їхні будинки вже вкрилися тріщинами й почали руйнуватися.

"У ОРДЛО зовсім вже апокаліпсис якийсь, землетрус у Макіївці... Не здивуюся, якщо там скоро з-під землі полізуть гігантські хробаки або місто просто провалиться прямісінько в пекло", – прокоментував Казанський.

У ОРДЛО зовсім вже апокаліпсис якийсь, землетрусу в Макіївці ...



Не здивуюся, якщо там скоро з землі полізуть гігантські хробаки або Макіївка просто провалиться прямо в пекло. pic.twitter.com/xnDZknQLGD - Денис Казанський (@den_kazansky) October 10, 2019

Землетрус у Макіївці ВВС

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Кіровському районі окупованого Донецька вдень, 4 вересня, трапився вибух на території шахти імені Скочинського.

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