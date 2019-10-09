"Не знаємо, чи переживемо!" Харкову через ситуацію на коксовому заводі загрожує техногенна катастрофа

Харкову з настанням морозів загрожує техногенна катастрофа у випадку зупинки коксового заводу, неготового до приходу зими.

Загрозлива ситуація склалася через рейдерське захоплення підприємства. В ніч із 8 на 9 жовтня на завод приїхали слідчі, а майно Харківського "коксохіму" намагалися вилучити, зазначається у розслідуванні проєкту "Стоп корупції".

За словами директора заводу Володимира Кузяри, попередній власник підприємства таким чином намагається його захопити.

"Він хоче заблокувати роботу заводу і цими діями прагне вплинути на нього. У нього є компанія, заснована нелегально – "Слобожанський коксовий завод". І за його скаргою на нібито перешкоджання володінню майном, яке насправді йому не належить, а вже належить іншій компанії у межах застави", – уточнив він.

Активісти ГО "Стоп корупції" намагалися з'ясувати у слідчих причини обшуків, а юристи досліджували постанову на проведення слідчих дій і дійшли висновку, що вони проводилися незаконно.

У приміщенні заводу зрізали замки Сто корупції

"Проаналізувавши постанову, ми виявили, що вона надає право провести огляд місця події слідчому Овчарову лише один раз. Але на місці огляду слідчий Куценян В.Л. Тобто фактично особа, яка не має законних підстав перебувати на території заводу", – заявив юрист "Стоп корупції".

Глава профспілки працівників Харківського коксового заводу Лариса Канцедал також повідомила, що наявна ситуація загрожує не тільки підприємству, а й місту загалом.

"Стан заводу такий, що ми не впевнені, чи переживемо ми цю зиму. За перших морозів можлива зупинка заводу, яку не завжди можна провести нормально. Це може бути аварійна ситуація", – пояснила вона.

За її словами, проблеми на підприємстві негативно відбилися на кожному його працівнику, оскільки виплату зарплат затримали більш ніж на 5 місяців.

Харківський коксовий завод Стоп корупції

Як писав OBOZREVATEL, у Києві протягом пів року намагалися захопити спортивний клуб "Схід". У ніч на 23 квітня невідомі особи вчинили рейдерське захоплення.

Після цього Київська поліція затримала 62 особи, які брали участь у рейдерському захопленні дитячого спортивного клубу "Схід" на вул. Бориспільській.

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