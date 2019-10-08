"Мордой в асфальт!" За що заарештували Пашинського: шокуючі подробиці

Арешт Пашинського через майже три роки з дня НП став сенсацією і викликав гарячі суперечки. Рішення Печерського суду деякі порахували мало не початком "політичних репресій". Що ж трапилося i чому Сергій Пашинський відкрив стрілянину?

У публікації OBOZREVATEL ми розповімо про події 31 грудня 2016 р. згадаємо найбільш важливі і показові моменти, а також озвучимо маловідомі факти.

Суд ухвалив рішення щодо запобіжного заходу Пашинському 7 жовтня

Конфлікт на дорозі: від образ до стрілянини

Село Хлепча Васильківського району Київської області. Кілька годин до Нового року-2017. Стемніло. На дорозi освітлення погане або зовсім відсутнє.

Надзвичайна подія трапилася бiля с. Хлепча за кілька годин до Нового року

Двоє чоловіків, одним із яких був В'ячеслав Хімікус, штовхають мікроавтобус, який зламався.

У цей момент дорогою рухається автомобіль Mercedes, за кермом якого перебуває дружина на той момент народного депутата – Руслана Пашинська. Вона помітила перешкоду і зуміла її об'їхати, але вирішила "зробити зауваження" чоловікам і "порекомендувала" включити аварійні вогні, оскільки в цій ситуації вони обов'язкові.

Один із чоловіків, який допомагав штовхати мікроавтобус, В'ячеслав Хімікус, різко висловився у відповідь і продовжив штовхати бус.

Місце НП. Facebook Сергія Пашинського

Перешкода на проїжджій частині в темну пору доби та відсутність (або слабке світло) габаритних вогнів могли призвести до дорожньо-транспортної пригоди. У цьому контексті зауваження дружини нардепа було, в принципі, логічним. Але від того, яким тоном і якими словами вона це зробила, можливо, залежала і відповідь чоловіка. У всякому разі, В'ячеслав Хімікус стверджує, що жінка теж "не підбирала слів".

Руслана Пашинська

"Блонда обклала х*ями" - так згодом емоційно озвучив підстрелений Пашинським чоловік реакцію дружини нардепа на перешкоду на дорозі

В'ячеслав Хімікус у лікарні. 2 січня 2017 року.

Загалом, відбувся досить банальний обмін "люб'язностями" і на цьому все могло закінчитися. Але! Merсedes з'їжджає з дороги і зупиняється. Це важливий момент – він від'їхав від місця словесного конфлікту. Пасажир Merсedes (Пашинський), після того, як почув ненормативну лексику, вийшов з автомобіля і вже з нагородним пістолетом (GLOCK-19) у руці попрямував до чоловіків.

Далі між Сергієм Пашинським і В'ячеславом Хімікусом "виник конфлікт", у результаті якого перший отримав пляшкою по голові, а другий – серйозне вогнепальне поранення.

Хто залишився в "правовому полі": звичайний "смертний" або нардеп?

Як людина, що володіє бойовою вогнепальною зброєю, Сергій Пашинський просто зобов'язаний знати правила поводження з ним і підстави для застосування.

Ухвалюючи рішення дістати пістолет і використовувати його, нардеп не міг не розуміти, що його дії незаконні. У той момент ні життю, ні здоров'ю його дружини нічого не загрожувало. І на Пашинського ніхто не нападав.

Ще раз звернемо увагу на важливий момент: подружжя Пашинських від'їхало від місця словесного конфлікту, тобто був час ухвалити рішення. Так, дружину Пашинського образили – не вдарили, що не напали на неї, а образили в усній формі. І це підтверджується свідченнями всіх учасників.

Під час допиту 13 січня 2017 року свідок заявив, що появу Пашинського він помiтив через його крик: "Стояти! Мордою в асфальт!"

Що говорить закон? Існують механізми відновлення порушених прав, вони прописані в адміністративному та кримінальному законодавстві. Можна було викликати поліцію і зафіксувати факт образи, але, звичайно ж, не використовувати вогнепальну зброю після того, як конфлікт, по суті, був уже в минулому. Однак Пашинський, судячи з усього, вирішив "відновити справедливість" самостійно, тобто "покарати кривдника".

Як чоловік, він, можливо, міг би вийти з автомобіля і змусити кривдника вибачитися. Це було б, ну, по-чоловічому. Але без пістолета! Взявши в руки зброю, Пашинський скоїв злочин. Він використовував зброю не для того, щоб захистити себе чи дружину від загрози життю і смерті, а для того, щоб "покарати". І "діяв" він тоді, не як народний депутат України, а як громадянин.

Про свій статус Пашинський висловився вже після застосування вогнепальної зброї. Ні поранений, ні свідок, ні сам Пашинський у своїх поясненнях і коментарях ні слова не сказали про те, що він заявив про статус народного депутата України до початку конфлікту. Навпаки, всі говорять, зокрема і сам Пашинський, що він вийшов уже з пістолетом, наведеним у бойову готовність.

"Він кинувся на мене з пляшкою в руці і погрозами вбити нас. Я мав пістолет, зробив попереджувальний постріл у повітря. Нападника це не зупинило, він сильно вдарив мене пляшкою по голові, я впав на землю" – це слова нардепа. Тобто пістолет уже був у руці і був заряджений.

Можливо, після удару пляшкою по голові і виникли обставини, при яких постріл стався як акт необхідної оборони. АЛЕ і удар пляшкою міг бути актом необхідної оборони з боку "опонента". Це якщо об'єктивно.

Сергій Пашинський виклав у Facebook підтвердження його "поранення в голову"

В'ячеслав Хімікус говорив, що він і водій автобуса не пов'язали появу озброєного чоловіка зi словесною перепалкою (з дружиною Пашинського). Що Пашинський голосно погрожував, тримаючи в руках пістолет, спрямований у груди Хімікуса. Нардеп підійшов на відстань витягнутої руки. Хімікус стверджував, що у нього не було іншого виходу, як, захищаючись, вдарити його пляшкою, в цей час Пашинський вистрілив із "Глока".

В'ячеслав Хімікус надовго потрапив до лікарні з вогнепальним оскольчатим переломом лівої стегнової кістки, а Сергія Пашинського 2 січня засікли в аеропорту Інсбрука – нардеп відправився кататися на лижах в Австрії.

Ольга Хімікус

"Бачу картину: на дорозі лежить мій чоловік, на правому боці. Стоїть невідома жінка, у схожій на лисячу шубу - спостерігає за тим, що відбувається. А невідомий мені чоловік стояв... Не просто стояв, тримаючи на прицілі... Він стояв, нахилившись до мого чоловіка корпусом, і все ще тримав його на прицілі. До голови. Вже після того, як прострелив йому ногу" - Ольга Хімікус.

Інтерв'ю з дружиною В'ячеслава Хімікуса – Ольгою – можна прочитати тут (публікація від 6 січня 2017 року). На час НП молода жінка була вагітною. Пара вже мала двох малюків. Вона розповіла про отримані погрози, дії Пашинського і членів його сім'ї та багато іншого.

Брехня Пашинського

У день НП на сайті поліції з'явилося повідомлення про подію, яку було описано зі слів тоді ще народного депутата.

Сам же Пашинський написав на своїй сторінці в Facebook, що стріляв із положення лежачи – мовляв, захищаючись. Однак у перші дні після НП OBOZREVATEL вдалося роздобути рентгенівський знімок простреленої ноги Хімікуса і зняти кульові отвори на його брюках.

Знімок поранення Хімікуса

З огляду на положення вхідного і вихідного отворів від кулі, можна було стверджувати, що куля "йшла" зверху вниз. Тому виникли вагомі сумніви в правдивості слів Пашинського.

Пізніше нашу версію підтвердила трасологічна експертиза. А на допиті – і лікар.

Відзначимо, що пізніше нардеп тихенько видалив свій пост, а 13 січня на допиті Пашинський визнав, що стріляв не з положення лежачи.

Але це були квіточки. Далі почався справжній "цирк".

(Далі буде...)

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