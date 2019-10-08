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9 жовтня • оновлено в 05:17
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"Мордой в асфальт!" За що заарештували Пашинського: шокуючі подробиці

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Арешт Пашинського через майже три роки з дня НП став сенсацією і викликав гарячі суперечки. Рішення Печерського суду деякі порахували мало не початком "політичних репресій". Що ж трапилося i чому Сергій Пашинський відкрив стрілянину?

У публікації OBOZREVATEL ми розповімо про події 31 грудня 2016 р. згадаємо найбільш важливі і показові моменти, а також озвучимо маловідомі факти.

Суд ухвалив рішення щодо запобіжного заходу Пашинському 7 жовтня

Суд ухвалив рішення щодо запобіжного заходу Пашинському 7 жовтня

Конфлікт на дорозі: від образ до стрілянини

Село Хлепча Васильківського району Київської області. Кілька годин до Нового року-2017. Стемніло. На дорозi освітлення погане або зовсім відсутнє.

Надзвичайна подія трапилася бiля с. Хлепча за кілька годин до Нового року

Надзвичайна подія трапилася бiля с. Хлепча за кілька годин до Нового року

Двоє чоловіків, одним із яких був В'ячеслав Хімікус, штовхають мікроавтобус, який зламався.

У цей момент дорогою рухається автомобіль Mercedes, за кермом якого перебуває дружина на той момент народного депутата – Руслана Пашинська. Вона помітила перешкоду і зуміла її об'їхати, але вирішила "зробити зауваження" чоловікам і "порекомендувала" включити аварійні вогні, оскільки в цій ситуації вони обов'язкові.

Один із чоловіків, який допомагав штовхати мікроавтобус, В'ячеслав Хімікус, різко висловився у відповідь і продовжив штовхати бус.

Місце НП.

Місце НП.

Facebook Сергія Пашинського

Перешкода на проїжджій частині в темну пору доби та відсутність (або слабке світло) габаритних вогнів могли призвести до дорожньо-транспортної пригоди. У цьому контексті зауваження дружини нардепа було, в принципі, логічним. Але від того, яким тоном і якими словами вона це зробила, можливо, залежала і відповідь чоловіка. У всякому разі, В'ячеслав Хімікус стверджує, що жінка теж "не підбирала слів".

Руслана Пашинська

Руслана Пашинська

"Блонда обклала х*ями" - так згодом емоційно озвучив підстрелений Пашинським чоловік реакцію дружини нардепа на перешкоду на дорозі

В'ячеслав Хімікус у лікарні. 2 січня 2017 року.

Загалом, відбувся досить банальний обмін "люб'язностями" і на цьому все могло закінчитися. Але! Merсedes з'їжджає з дороги і зупиняється. Це важливий момент – він від'їхав від місця словесного конфлікту. Пасажир Merсedes (Пашинський), після того, як почув ненормативну лексику, вийшов з автомобіля і вже з нагородним пістолетом (GLOCK-19) у руці попрямував до чоловіків.

Далі між Сергієм Пашинським і В'ячеславом Хімікусом "виник конфлікт", у результаті якого перший отримав пляшкою по голові, а другий – серйозне вогнепальне поранення.

Хто залишився в "правовому полі": звичайний "смертний" або нардеп?

Як людина, що володіє бойовою вогнепальною зброєю, Сергій Пашинський просто зобов'язаний знати правила поводження з ним і підстави для застосування.

Ухвалюючи рішення дістати пістолет і використовувати його, нардеп не міг не розуміти, що його дії незаконні. У той момент ні життю, ні здоров'ю його дружини нічого не загрожувало. І на Пашинського ніхто не нападав.

Ще раз звернемо увагу на важливий момент: подружжя Пашинських від'їхало від місця словесного конфлікту, тобто був час ухвалити рішення. Так, дружину Пашинського образили – не вдарили, що не напали на неї, а образили в усній формі. І це підтверджується свідченнями всіх учасників.

Під час допиту 13 січня 2017 року свідок заявив, що появу Пашинського він помiтив через його крик: "Стояти! Мордою в асфальт!"

Що говорить закон? Існують механізми відновлення порушених прав, вони прописані в адміністративному та кримінальному законодавстві. Можна було викликати поліцію і зафіксувати факт образи, але, звичайно ж, не використовувати вогнепальну зброю після того, як конфлікт, по суті, був уже в минулому. Однак Пашинський, судячи з усього, вирішив "відновити справедливість" самостійно, тобто "покарати кривдника".

Як чоловік, він, можливо, міг би вийти з автомобіля і змусити кривдника вибачитися. Це було б, ну, по-чоловічому. Але без пістолета! Взявши в руки зброю, Пашинський скоїв злочин. Він використовував зброю не для того, щоб захистити себе чи дружину від загрози життю і смерті, а для того, щоб "покарати". І "діяв" він тоді, не як народний депутат України, а як громадянин.

Про свій статус Пашинський висловився вже після застосування вогнепальної зброї. Ні поранений, ні свідок, ні сам Пашинський у своїх поясненнях і коментарях ні слова не сказали про те, що він заявив про статус народного депутата України до початку конфлікту. Навпаки, всі говорять, зокрема і сам Пашинський, що він вийшов уже з пістолетом, наведеним у бойову готовність.

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"Він кинувся на мене з пляшкою в руці і погрозами вбити нас. Я мав пістолет, зробив попереджувальний постріл у повітря. Нападника це не зупинило, він сильно вдарив мене пляшкою по голові, я впав на землю" – це слова нардепа. Тобто пістолет уже був у руці і був заряджений.

Можливо, після удару пляшкою по голові і виникли обставини, при яких постріл стався як акт необхідної оборони. АЛЕ і удар пляшкою міг бути актом необхідної оборони з боку "опонента". Це якщо об'єктивно.

Сергій Пашинський виклав у Facebook підтвердження його "поранення в голову"

Сергій Пашинський виклав у Facebook підтвердження його "поранення в голову"

В'ячеслав Хімікус говорив, що він і водій автобуса не пов'язали появу озброєного чоловіка зi словесною перепалкою (з дружиною Пашинського). Що Пашинський голосно погрожував, тримаючи в руках пістолет, спрямований у груди Хімікуса. Нардеп підійшов на відстань витягнутої руки. Хімікус стверджував, що у нього не було іншого виходу, як, захищаючись, вдарити його пляшкою, в цей час Пашинський вистрілив із "Глока".

В'ячеслав Хімікус надовго потрапив до лікарні з вогнепальним оскольчатим переломом лівої стегнової кістки, а Сергія Пашинського 2 січня засікли в аеропорту Інсбрука – нардеп відправився кататися на лижах в Австрії.

Ольга Хімікус

Ольга Хімікус

"Бачу картину: на дорозі лежить мій чоловік, на правому боці. Стоїть невідома жінка, у схожій на лисячу шубу - спостерігає за тим, що відбувається. А невідомий мені чоловік стояв... Не просто стояв, тримаючи на прицілі... Він стояв, нахилившись до мого чоловіка корпусом, і все ще тримав його на прицілі. До голови. Вже після того, як прострелив йому ногу" - Ольга Хімікус.

Інтерв'ю з дружиною В'ячеслава Хімікуса Ольгою можна прочитати тут (публікація від 6 січня 2017 року). На час НП молода жінка була вагітною. Пара вже мала двох малюків. Вона розповіла про отримані погрози, дії Пашинського і членів його сім'ї та багато іншого.

Брехня Пашинського

У день НП на сайті поліції з'явилося повідомлення про подію, яку було описано зі слів тоді ще народного депутата.

"Мордой в асфальт!" За що заарештували Пашинського

Сам же Пашинський написав на своїй сторінці в Facebook, що стріляв із положення лежачи – мовляв, захищаючись. Однак у перші дні після НП OBOZREVATEL вдалося роздобути рентгенівський знімок простреленої ноги Хімікуса і зняти кульові отвори на його брюках.

Знімок поранення Хімікуса

Знімок поранення Хімікуса

З огляду на положення вхідного і вихідного отворів від кулі, можна було стверджувати, що куля "йшла" зверху вниз. Тому виникли вагомі сумніви в правдивості слів Пашинського.

Пізніше нашу версію підтвердила трасологічна експертиза. А на допиті – і лікар.

Відзначимо, що пізніше нардеп тихенько видалив свій пост, а 13 січня на допиті Пашинський визнав, що стріляв не з положення лежачи.

Але це були квіточки. Далі почався справжній "цирк".

(Далі буде...)

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Автор
Obozrevatel Obozrevatel
Теми
Стрільба за участю Пашинського Кримінал Ексклюзив
Особи
Сергій Пашинський В'ячеслав Хiмiкус
Місце
Україна
Теги
стрілянина кримінал Новий рік Офіс генерального прокурора України Печерський суд Державне Бюро Розслідувань Національна поліція України
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Комментарии на сайте не модерированы
Щпак Сергей
Щпак Сергей
Следовало посадить Пашинского еще в 2016,очень хорошо писал о этом Поярков
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0
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Валерьевич Валерий
Валерьевич Валерий
Это поцпатриотическое чучело - должно сидеть.
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1
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Maxonin Igor
Maxonin Igor
Помрет Пашинский внезапно в сизо,майдан боком выйдет .
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