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11 жовтня • оновлено в 13:15
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/ Розслідування

"Л/ДНР" знову влаштували показуху перед відведенням військ

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Терористи "Л/ДНР" показушно випустили сигнальну білу ракету на Донбасі. Таким чином вони заявили про свою нібито готовність до розведення військ.

Про демонстративний жест у п'ятницю, 11 жовтня, повідомив представник окупантів у Спільному центрі з контролю і координації режиму припинення вогню, передають "РИА Новости".

"Рівно о 12:00 на підтвердження готовності до розведення ми запустили ракету білого кольору. Очікуємо дій у відповідь з української сторони", – повідомив керівник представництва "ЛНР" в СЦКК.

Терористи "Л/ДНР"

Терористи "Л/ДНР"

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В "ДНР" також заявили, що 11 жовтня, згідно із графіком, останній день для відведення сил, якщо українські силовики зірвуть процес, подальші дії сторін обговорюватимуться на зустрічі у Мінську 15 жовтня.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
Війна на Донбасі
Місце
Україна
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филипп филипыч
филипп филипыч
зато белецкий устроил показуху привода))
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