"Л/ДНР" знову влаштували показуху перед відведенням військ

Терористи "Л/ДНР" показушно випустили сигнальну білу ракету на Донбасі. Таким чином вони заявили про свою нібито готовність до розведення військ.
Про демонстративний жест у п'ятницю, 11 жовтня, повідомив представник окупантів у Спільному центрі з контролю і координації режиму припинення вогню, передають "РИА Новости".
"Рівно о 12:00 на підтвердження готовності до розведення ми запустили ракету білого кольору. Очікуємо дій у відповідь з української сторони", – повідомив керівник представництва "ЛНР" в СЦКК.
Терористи "Л/ДНР"
24 канал
В "ДНР" також заявили, що 11 жовтня, згідно із графіком, останній день для відведення сил, якщо українські силовики зірвуть процес, подальші дії сторін обговорюватимуться на зустрічі у Мінську 15 жовтня.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Про досягнення домовленостей з розведення військ у Петрівському і Золотому першим повідомив президент Володимир Зеленський.
Відведення військ відбудеться у рамках реалізації плану мирного врегулювання, відомого як "формула Штайнмаєра". Після розведення сил очікується проведення виборів в ОРДЛО.
У Міноборони назвали умову відведення військ – дотримання режиму припинення вогню на ділянці розведення протягом семи днів.
7 жовтня відведення сил у районі Петрівського і Золотого на Донбасі було відкладене через порушення перемир'я.
9 жовтня терористи "ЛНР" випустили сигнальну білу ракету, заявивши про свою нібито готовність до розведення військ.
Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!
Читайте всі новини по темі "Війна на Донбасі" на сайті "OBOZREVATEL".