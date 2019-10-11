"Л/ДНР" знову влаштували показуху перед відведенням військ

Терористи "Л/ДНР" показушно випустили сигнальну білу ракету на Донбасі. Таким чином вони заявили про свою нібито готовність до розведення військ.

Про демонстративний жест у п'ятницю, 11 жовтня, повідомив представник окупантів у Спільному центрі з контролю і координації режиму припинення вогню, передають "РИА Новости".

"Рівно о 12:00 на підтвердження готовності до розведення ми запустили ракету білого кольору. Очікуємо дій у відповідь з української сторони", – повідомив керівник представництва "ЛНР" в СЦКК.

Терористи "Л/ДНР" 24 канал

В "ДНР" також заявили, що 11 жовтня, згідно із графіком, останній день для відведення сил, якщо українські силовики зірвуть процес, подальші дії сторін обговорюватимуться на зустрічі у Мінську 15 жовтня.

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