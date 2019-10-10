"Його послали": Портников пояснив, чому Путін звільнив автора війни на Донбасі

Президент Росії Володимир Путін звільнив Сергія Глазьєва з посади свого радника. Хоча саме він був одним із головних прихильників окупації Криму й Донбасу.

Тепер глава РФ дав своїй правій руці ритуальні обов'язки міністра з інтеграції та макроекономіки Євразійської економічної комісії. Це пов'язано з тим, що ексрадник не зміг впоратися з контролем грошових потоків після загасання активної фази війни на Донбасі. Таку думку висловив український журналіст Віталій Портников у статті для "Крим. Реалії".

Глазьєв і Путін ТАСС

"Саме Глазьєв довгий час був у російському керівництві одним із головних "фахівців" з питань України – можливо, ще й тому, що народився в Запоріжжі й міг позиціонувати себе в якості представника "справжніх" українців – тих, які жити не можуть без Росії. На цю роль його не влаштовували навіть Янукович із Азаровим – тоді, коли вожді прокремлівської "Партії регіонів" виступали за підписання угоди про асоціацію з Євросоюзом", – нагадав він.

Портников підкреслив, що напередодні початку російської агресії Глазьєв не зникав з ефірів українських токшоу, де активно займався антирекламою проєвропейського курсу нашої держави.

"Але по-справжньому розкрилися його "таланти" після Майдану. Саме він був одним із головних розробників стратегії анексії Криму та подальшого захоплення Донбасу. Кримська промова Путіна – це Глазьєв. Якщо не за текстом, то за змістом: адже саме таких ідеологічних орієнтирів дотримувалася шовіністична партія "Родина", одним із творців якої він був", – пише Портников.

Він вважає, що на заваді кар'єри соратника Путіна стало те, що він завжди був теоретиком, а не практиком. До того ж, не дуже ефективним. Журналіст підкреслив, що після окупації Кремль став потребувати тих, хто здатен займатися і маріонетковою владою, і фінансовими потоками, і стежити, щоб "герої русского міра" не сильно крали й ділилися.

"Коли стало очевидно, що війна призупинена й починається грабіж, Глазьєв почав перетворюватися на маргінала – на цьому святі життя йому місця вже не знайшлося. І його послали в Євразійську економічну комісію", – підсумував Портников.

Як повідомляв OBOZREVATEL, координатор групи "Інформаційний опір" Костянтин Машовець заявив, що ситуація на Донбасі розвивається у такий спосіб, що над Росією нависли п'ять серйозних загроз. Щоб уникнути їх, Кремль спробує або змінити владу в Києві на підконтрольну собі, або повністю знищити Україну як державу.

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