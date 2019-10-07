Адвокат екснардепа від "Народного фронту" Сергія Пашинського Андрій Федур використав антисемітське висловлювання під час засідання суду 7 жовтня.

Юрист наполягав, що заступник генерального прокурора у вересні 2019 року нібито "абсолютно незаконною постановою" скасував рішення слідства про закриття провадження щодо його клієнта, передає "Гордон".

У матеріалах справи, за словами Федура, із моменту завершення розслідування не з'явилися нові докази.

"Доказів нових немає. Нуль. У матеріалах, які надані мені і вам, їх теж немає. Усі копії документів датовані, як то кажуть, задовго. Вибачте, до ж*дівської Пасхи вони були, а не після 11 вересня 2019 року", – сказав він, звертаючися до судді.

Сергій Пашинський Вести

На думку Федура, в справі "просто змінилася позиція" Державного бюро розслідувань. Адвокат наполягав, що його підзахисний не скоював злочину.

Андрій Федур lb.ua

Як писав OBOZREVATEL, 7 жовтня Печерський районний суд Києва взяв Сергія Пашинського під варту на строк до 4 грудня без права внесення застави.

Колишнього політика підозрюють у нанесенні вогнепального поранення жителю Васильківського району В'ячеславу Хімікусу.

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