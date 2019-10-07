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8 жовтня • оновлено в 13:36
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/ Розслідування

"До ж*дівської Пасхи!" Адвокат заарештованого Пашинського оскандалився в суді

12.1т Читати матеріал російською

Адвокат екснардепа від "Народного фронту" Сергія Пашинського Андрій Федур використав антисемітське висловлювання під час засідання суду 7 жовтня.

Юрист наполягав, що заступник генерального прокурора у вересні 2019 року нібито "абсолютно незаконною постановою" скасував рішення слідства про закриття провадження щодо його клієнта, передає "Гордон".

У матеріалах справи, за словами Федура, із моменту завершення розслідування не з'явилися нові докази.

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"Доказів нових немає. Нуль. У матеріалах, які надані мені і вам, їх теж немає. Усі копії документів датовані, як то кажуть, задовго. Вибачте, до ж*дівської Пасхи вони були, а не після 11 вересня 2019 року", – сказав він, звертаючися до судді.

Сергій Пашинський

Сергій Пашинський

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На думку Федура, в справі "просто змінилася позиція" Державного бюро розслідувань. Адвокат наполягав, що його підзахисний не скоював злочину.

Андрій Федур

Андрій Федур

lb.ua

Як писав OBOZREVATEL, 7 жовтня Печерський районний суд Києва взяв Сергія Пашинського під варту на строк до 4 грудня без права внесення застави.

Колишнього політика підозрюють у нанесенні вогнепального поранення жителю Васильківського району В'ячеславу Хімікусу.

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Тема
Стрільба за участю Пашинського
Особа
Сергій Пашинський
Місце
Україна Київ
Тег
антисемітизм
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Владимирович Владимир
Владимирович Владимир
Маленький януковощь разбушевался, а портнов хер получит а не Порошенко. Кишка тонка.
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