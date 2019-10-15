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15 жовтня • оновлено в 12:24
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/ Розслідування

"Брязкають зброєю": в Україні відповіли на військові маневри Путіна перед Заходом

1.2т Читати матеріал російською

Росія, розпочавши військові навчання "Грім-2019" із застосуванням ракет, влаштувала прямий шантаж Заходу.

Про це у Facebook повідомив глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

"Ці навчання, схоже, є не просто брязкотом зброєю і демонстрацією сили. Більше схоже на прямий шантаж Заходу з метою змусити його поступитися Росії по всьому спектру умов Кремля, і не тільки щодо України", – зазначив він.

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Нагадаємо, що сьогодні, 15 жовтня, в Росії розпочалися військові навчання "Грім-2019", в ході які відбудуться випробування стратегічних ракетних військ. Для навчання Міноборони РФ залучили 12 тисяч військових, а також кораблі, підводні човни і винищувачі.

Російські військові мають намір провести 16 тестових запусків крилатих і балістичних ракет, зокрема міжконтинентальних балістичних ракет "Ярс" і "Синява".

Як повідомляв OBOZREVATEL, Росію викрили у проведенні інформаційних спецоперацій, метою яких є погіршення українсько-польської співпраці. Агресор намагається це робити якраз під час міжнародних навчань Rapid Trident-2019.

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Особа
Рефат Чубаров
Місце
Україна
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Петр Апраксин
Петр Апраксин
Видимо, слабоумным жертвам инцеста неизвестно, что учения направлены на приобретение и закрепление боевых навыков, боевого слаживания частей и подразделений для проведения боевых операций, использования военной техники, а также на отработку различных тактических и стратегических сценариев потенциально возможного вооружённого конфликта.
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Bладимир Ильич
Bладимир Ильич
Дважды перечитал статью но так и не понял А ЧЕМ ВУКРАИНЕ ОТВЕТИЛИ ТО ???
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
А когда запад проводит учения, то это не бряцанье и не шантаж?
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