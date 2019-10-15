"Брязкають зброєю": в Україні відповіли на військові маневри Путіна перед Заходом

Росія, розпочавши військові навчання "Грім-2019" із застосуванням ракет, влаштувала прямий шантаж Заходу.

Про це у Facebook повідомив глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

"Ці навчання, схоже, є не просто брязкотом зброєю і демонстрацією сили. Більше схоже на прямий шантаж Заходу з метою змусити його поступитися Росії по всьому спектру умов Кремля, і не тільки щодо України", – зазначив він.

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Нагадаємо, що сьогодні, 15 жовтня, в Росії розпочалися військові навчання "Грім-2019", в ході які відбудуться випробування стратегічних ракетних військ. Для навчання Міноборони РФ залучили 12 тисяч військових, а також кораблі, підводні човни і винищувачі.

Російські військові мають намір провести 16 тестових запусків крилатих і балістичних ракет, зокрема міжконтинентальних балістичних ракет "Ярс" і "Синява".

Як повідомляв OBOZREVATEL, Росію викрили у проведенні інформаційних спецоперацій, метою яких є погіршення українсько-польської співпраці. Агресор намагається це робити якраз під час міжнародних навчань Rapid Trident-2019.

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