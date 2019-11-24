П'ять років шпигував за "ДНР": ЗМІ розповіли про українського "Штірліца" на Донбасі

Розвідник Едуард Матюха, який понад 5 років працював в окупованому Донбасі, повернувся на підконтрольну територію України.

Український "Штірліц" п'ять років шпигував за "ДНР" і навіть був "народним мером" Горлівки. Про це йдеться в сюжеті ТСН.Тиждень (щоб побачити відео, доскрольте до кінця сторінки).

За словами ЗМІ, у Матюхи є інформація і докази про злочини Кремля на Донбасі, їх схеми, фінансові канали, кадрові пасьянси, які важливі для протистояння ворогу.

Ніщо не видавало в ньому військового розвідника. Едуард Матюха дійсно довгий час був вищим чиновником окупаційної адміністрації. І знає все про керівні структури так званої "ДНР".

Я являюсь розвідником Головного управління розвідки Міністерства оборони України", – каже Едуард Матюха.

Він був очима України з самого початку війни.

"Дійсно, Едуард – це людина, яка надавала необхідну інформацію про реальну ситуацію на окупованих територіях", – розповідає представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький.

П'ять виснажливих років він провів без сім'ї. Дружина нічого не знала про місію чоловіка і переїхала до Києва з глибокою раною, що її Едуард працює на окупантів. Тим часом розвідник навчався бути своїм серед чужих.

Едуард Матюха Кадр з сюжету

Інформацію та докази про злочини Кремля на Донбасі, російські схеми і канали фінансування вже обробляють і систематизують українські аналітики.

Посвідчення "Донецької Республіки", офіцерська книжка "Всевеликого Війська Донського", членський квиток Компартії так званої "ДНР", – лише частина тих документів, які дозволили законспірованому українському розвіднику знайти балакучих покровителів в російській Держдумі.

Краще "корочки" рекомендації для депутатів Держдуми була стаття на сайті "Миротворець". Ключові слова – "Едуард Матюха, пособник бойовиків і "народний мер".

Дуже вдала ідея була з мого боку створити сайт "Миротворець" і включити мене на цей сайт, з моєї подачі. Це відкрило мені двері всюди. А ще згадка про те, що я був народним мером, зробило мене героєм на всі дві "республіки", – розповідає розвідник.

У травні 2014 року в Горлівці Едуарда Матюху вибрали "виконуючим обов'язки мера". Але він вкрай недовго очолював Горлівку. Навколо нього спалахнув конфлікт між бойовиками. Власне, це і було його першим великим завданням від Головного управління розвідки.

"Мерство" викликало конфлікт між Безлером і іншими угрупованнями, що спричинило вихід Стрєлкова в місто Донецьк. Цей штучно створений конфлікт уможливив конфлікти між угрупованнями в містах Слов'янськ, Донецьк і Горлівка ", – розповідає він.

Чвари послаблювали бойовиків і давали час зібратися з силами. А, тим часом, наша людина в Горлівці робила блискучу кар'єру. Едуард став першим секретарем міськкому Компартії. І почав заводити контакти з московськими комуністами – Геннадієм Зюгановим і його партією.

Розвідник Матюха з'ясував справжню роль КПРФ у відновленні нової російської імперії. Саме зюганівська партія стала для Кремля платформою для всіх проросійських анклавів в інших країнах. Абхазія, Придністров'я, Північна Осетія, фейковий "ДНР" і "ЛНР" – всі вони координуються Кремлем через комуністів. Призначена відповідальна особа – депутат Держдуми Російської Федерації Тайсан Казбек Кучуковіч.

"Особа, яка займається координацією урядів невизнаних держав з боку Державної Думи Російської Федерації", – пояснює Матюха.

З Тайсаевим і іншими російськими комуністами Едуард формував так звані гумконвоі, – і дізнався, що одна з їхніх завдань – відправляти готівку бойовикам.

Мені відомо, що готівкові доставляються шляхом так званих гуманітарних конвоїв. Якщо їде гуманітарний конвой, то долучають відповідне авто з цієї готівкою", – говорить він.

Тайсан був першим в парламенті Росії, хто показав так зване звернення жителів ОРДЛО про незалежність від України. Під ним двадцять тисяч підписів. Як творилося це фальшиве волевиявлення народу Донбасу, український розвідник бачив на власні очі.

"Я, перший секретар Горлівського міськкому Комуністичної партії, був залучений до цього, і робилося це, як завжди робилося на Донбасі, береться ці дві руки, вставляються дві ручки і пишеться різними почерками і кольорами. Мені потрібно зібрати 1100. Був план, треба було виконувати завдання Російської Федерації, сіли троє, потім, хто приходив, говорили, підпиши однією рукою, а потім іншою рукою, підписали ", – розповідає Матюха.

У такій же спосіб, після роздачі російських паспортів і проведення хитрого перепису населення, в так званих республіках, окупанти можуть застосувати план Б – референдум про приєднання ОРДЛО до Росії. Це буде ще один інструмент тиску на владу України, щоб домогтися російської трактування Мінських угод або закону про особливий статус Донбасу.

Є і план В. На тлі процесу примирення багато хто сподівається, що Росія не нападе. Але у Путіна цей козир завжди в кишені. Едуард виявив такі плани, – Кремль не заспокоївся.

У минулому році відновлення проекту "Новоросія" розглядалося... Це були військові плани, здобуті мною, про захоплення Харківської області, Одеської області та створенні сухопутного коридору до півострова Крим", – зазначає розвідник.

"Завдяки Едуарду, ми знаємо плани розширення збройної агресії. Ми точно знаємо плани застосування інших частин і з'єднань Південного російського округу проти нашої держави", – підкреслюють в ГУР Міноборони.

Самому Едуарду дуже не хочеться бути медійною особистістю. Розвіднику потрібно буквально повертати своє справжнє життя. Його дружина Олена пережила справжню кризу. Вона справді не знала, що чоловік розвідник. І закиди знайомих – мовляв, Едуард співпрацює з окупантами, – принесли їй великого болю. Але тепер, немов камінь з душі впав. Виявляється все навпаки – чоловік герой, більше п'яти років ходив по лезу бритви. Тепер вони разом. Радіють кожній хвилині удвох. І вчаться жити новим життям – звичайно, з дотриманням вимог безпеки, знаючи мстивий характер ворога.

Зараз я серед своїх і відчуваю себе нарешті спокійніше, ніж останні п'ять з половиною років там. І я впевнений, що цей прапорець (показує на прапорець на бронежилеті, – прим. ред.) повернеться в це місто, і в усі Донецької і Луганської областей", – резюмував Матюха.

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