П'яний депутат: спливли подробиці смертельної ДТП із дітьми на Прикарпатті

За кермом авто, яке стало учасником смертельної ДТП з родиною в Івано-Франківській області, перебував депутат однієї із сільрад.

Як повідомила у Facebook родичка потерпілих Роксолана Чоп, автомобілем керував 35-річний Богдан Проців.

"Він близький родич місцевих бізнесменів братів Кіп. За словами свідків, із авто KIA невідомі люди зняли номери, забрали відеореєстратор і всі речі", – зазначила вона.

Пізніше в ЗМІ повідомили, що Проців є депутатом Підберезької сільради.

У ДТП загинули Артем та Кирило Чоп. Їхня мати Наталія перебуває у лікарні у тяжкому стані Соцмережі

Начальник пресслужби ГУНП в Івано-Франківській області Христина Максимчак повідомила OBOZREVATEL, що за результатами медичної експертизи, водій KIA перебував у стані алкогольного сп'яніння.

Місце трагедії

5-річний Артем і 3-річний Кирило

ДТП на Прикарпатті ГУНП в Івано-Франківській області

ДТП на Прикарпатті ГУНП в Івано-Франківській області

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Закарпатській області в ДТП загинула 11-річна дівчинка. Дитину збив адвокат, який керував авто в стані алкогольного і наркотичного сп'яніння.

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