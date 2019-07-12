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П'яний депутат: спливли подробиці смертельної ДТП із дітьми на Прикарпатті

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За кермом авто, яке стало учасником смертельної ДТП з родиною в Івано-Франківській області, перебував депутат однієї із сільрад.

Як повідомила у Facebook родичка потерпілих Роксолана Чоп, автомобілем керував 35-річний Богдан Проців.

"Він близький родич місцевих бізнесменів братів Кіп. За словами свідків, із авто KIA невідомі люди зняли номери, забрали відеореєстратор і всі речі", – зазначила вона.

Пізніше в ЗМІ повідомили, що Проців є депутатом Підберезької сільради.

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У ДТП загинули Артем та Кирило Чоп. Їхня мати Наталія перебуває у лікарні у тяжкому стані

Соцмережі

Начальник пресслужби ГУНП в Івано-Франківській області Христина Максимчак повідомила OBOZREVATEL, що за результатами медичної експертизи, водій KIA перебував у стані алкогольного сп'яніння.

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ДТП на Прикарпатті

ДТП на Прикарпатті

ГУНП в Івано-Франківській області

ДТП на Прикарпатті

ДТП на Прикарпатті

ГУНП в Івано-Франківській області

П'яний депутат: спливли подробиці смертельної ДТП із дітьми на Прикарпатті

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Закарпатській області в ДТП загинула 11-річна дівчинка. Дитину збив адвокат, який керував авто в стані алкогольного і наркотичного сп'яніння.

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Автор
Олександр Кітраль Олександр Кітраль
Теми
Ексклюзив Кримінал Війна на дорогах
Місце
Україна Івано-Франківськ
Теги
ДТП авто депутат загинули діти Національна поліція України
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