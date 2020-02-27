П'яні контрабандисти на позашляховику намагалися "прорватися" на кордоні з Угорщиною. Відео

У середу, 26 лютого, на кордоні з Угорщиною п'яні українці на позашляховику Mitsubishi влаштували провокацію. Шістьох зловмисників затримали.

Вони швидко рухалися автомобілем у бік державного кордону та зупинилися прямо перед загороджувальним парканом. Потім контрабандисти почали ламати огорожу, знаки, нецензурно виражатися і погрожувати прикордонному наряду, повідомили на сайті Державної прикордонної служби (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Вимоги правоохоронців показати документи для перевірки чоловіки проігнорували, потім сіли в машину і намагалися сховатися. Щоб зупинити втікачів, прикордонники зробили попереджувальний постріл у повітря, на місце викликали співробітників Національної поліції.

П'яні контрабандисти намагалися "прорватися" на кордоні з Угорщиною dpsu.gov.ua

Зловмисників затримали, ними виявилися жителі Виноградівського району Закарпатської області. Раніше вони неодноразово потрапляли в поле зору прикордонників під час спроб незаконного переміщення через кордон тютюнових виробів.

"Всіх правопорушників притягнули до адмінвідповідальності за ст.185-10 КУпАП. Оскільки в одного із затриманих були відсутні документи, що засвідчують особу, його притягнули до відповідальності ще й за ст. 202 КУпАП "Порушення прикордонного режиму, режиму в пунктах пропуску через державний кордон України або режимних правил у контрольних пунктах в'їзду/виїзду". Справу направлено до суду", – йдеться в повідомленні.

Як писав OBOZREVATEL раніше, в Ужгороді затримали почесного консула Латвійської республіки Юрія Ігнатка, який намагався провезти контрабандні сигарети.

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