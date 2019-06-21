"Путіну осто*бенило!" Дано несподіваний прогноз щодо Донбасу

Російські військові не будуть довго затримуватися на Донбасі, так як президент РФ Володимир Путін втратив до нього інтерес.

Це було дуже помітно під час його щорічної "прямої лінії", стверджує російський публіцист Леонід Радзіховський. "Володимиру Путіну все осто*бенило. До 2024 року він президент – він "обраний" легітимним президентом, хоча виборів в Росії немає.. А потім він піде", – заявив експерт "Апострофу".

За його словами, у Кремля немає розуміння, що взагалі робити з Донбасом.

Володимир Путін Podrobnosti.ua

"Для Путіна – найпростіше – нічого не робити. Від того, що зберігається статус-кво, він нічого не набуває і нічого не втрачає. Путін не випустить моряків, поки Україна не зробить якийсь крок назустріч. Він ніколи не робить те, що він називає односторонніми поступками. У такі ігри він не грає... Путіну обиратися нікуди не треба. Та якби і треба було, в Росії виборів ніяких немає. Від Путіна ніхто нічого не вимагає. Це положення досить точно характеризує різницю між Україною і Росією", – пояснив Радзіховський.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Путін цинічно заявив, що не відповідає на обстріли, які ЗСУ нібито посилили на Донбасі, щоб дати шанс новому керівництву України вирішити проблему.

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