Путіну на замітку: Україна заявила про нарощування сил в Азовському морі

Україна нарощує угруповання в Азовському морі у відповідь на агресію Росії в Керченській протоці.

Про це заявив командувач Військово-морськими силами Збройних сил України адмірал Ігор Воронченко, йдеться на сторінці ВМС ЗСУ в Facebook. Він додав, що стратегія ВМС ЗС України чітко визначила орієнтири розвитку до 2035 року.

"Для національних Військово-Морських Сил, як і для всієї України, 2018-ий став роком нових випробувань і конкретних результатів. Опрацьована нами разом з українськими та іноземними експертами Підвищені бойові спроможності морського, берегового і повітряного компонентів національного флоту, продовжено удосконалення системи базування. У відповідь на агресивні дії РФ ми розгорнули сили і системно нарощуємо угруповання на Азові", — сказав Воронченко в новорічному зверненні.

Він нагадав, що особливо напруженими стали останні місяці 2018 року.

"25 листопада Росія здійснила відкритий акт агресії та захопила в полон 24 українських військових моряків. Ця подія сколихнула весь світ, згуртувала нас і об’єднала в боротьбі з країною-агресором. Повернення додому наших героїв – це зараз головне завдання, це наша справа честі. Бойові побратими, ми з вами!" — сказав Воронченко.

За його словами, в 2019 році Україна отримає нові кораблі і катери, новітні зразки озброєння.

"Ми побудуємо наші Військово-Морські сили і забезпечимо комфортні умови служби для кожного українського військового моряка," — зазначив він.

Ігор Воронченко ВВС

Як повідомляв OBOZREVATEL, 25 листопада корабель РФ протаранив буксир ВМС України в Чорному морі на виході з Керченської протоки, Росія застосувала зброю проти українських військових кораблів, захопивши три судна.