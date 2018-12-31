Путіну на замітку: Україна заявила про нарощування сил в Азовському морі

Україна нарощує угруповання в Азовському морі у відповідь на агресію Росії в Керченській протоці.
Про це заявив командувач Військово-морськими силами Збройних сил України адмірал Ігор Воронченко, йдеться на сторінці ВМС ЗСУ в Facebook. Він додав, що стратегія ВМС ЗС України чітко визначила орієнтири розвитку до 2035 року.
"Для національних Військово-Морських Сил, як і для всієї України, 2018-ий став роком нових випробувань і конкретних результатів. Опрацьована нами разом з українськими та іноземними експертами Підвищені бойові спроможності морського, берегового і повітряного компонентів національного флоту, продовжено удосконалення системи базування. У відповідь на агресивні дії РФ ми розгорнули сили і системно нарощуємо угруповання на Азові", — сказав Воронченко в новорічному зверненні.
Він нагадав, що особливо напруженими стали останні місяці 2018 року.
"25 листопада Росія здійснила відкритий акт агресії та захопила в полон 24 українських військових моряків. Ця подія сколихнула весь світ, згуртувала нас і об’єднала в боротьбі з країною-агресором. Повернення додому наших героїв – це зараз головне завдання, це наша справа честі. Бойові побратими, ми з вами!" — сказав Воронченко.
За його словами, в 2019 році Україна отримає нові кораблі і катери, новітні зразки озброєння.
"Ми побудуємо наші Військово-Морські сили і забезпечимо комфортні умови служби для кожного українського військового моряка," — зазначив він.
Ігор Воронченко
ВВС
Як повідомляв OBOZREVATEL, 25 листопада корабель РФ протаранив буксир ВМС України в Чорному морі на виході з Керченської протоки, Росія застосувала зброю проти українських військових кораблів, захопивши три судна.
28 листопада Росія заблокувала вхід і вихід суден в українських портах Маріуполя і Бердянська в Азовському морі.
7 грудня стало відомо, що в Керченській протоці застрягли 140 суден.
Міністр інфраструктури України Володимир Омелян розповів, що доба простою кожного п'ятого судна оцінюється від 10 до 50 тисяч доларів.
19 грудня стало відомо, що Україна планує здійснити новий прохід через Керченську протоку з залученням міжнародних партнерів.
Також міністр оборони Степан Полторак попередив, що українські кораблі продовжать ходити в цьому регіоні, оскільки мають на це повне право.
Читайте всі новини по темі "Загострення в Азовському морі" на сайті "OBOZREVATEL".