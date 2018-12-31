МоваЯзык
Реєстрація
ГоловнаБлоги

/Розслідування

Путіну на замітку: Україна заявила про нарощування сил в Азовському морі

6.8тЧитати матеріал російською

Україна нарощує угруповання в Азовському морі у відповідь на агресію Росії в Керченській протоці.

Про це заявив командувач Військово-морськими силами Збройних сил України адмірал Ігор Воронченко, йдеться на сторінці ВМС ЗСУ в Facebook. Він додав, що стратегія ВМС ЗС України чітко визначила орієнтири розвитку до 2035 року.

"Для національних Військово-Морських Сил, як і для всієї України, 2018-ий став роком нових випробувань і конкретних результатів. Опрацьована нами разом з українськими та іноземними експертами Підвищені бойові спроможності морського, берегового і повітряного компонентів національного флоту, продовжено удосконалення системи базування. У відповідь на агресивні дії РФ ми розгорнули сили і системно нарощуємо угруповання на Азові", — сказав Воронченко в новорічному зверненні.

Новини
''Під повним контролем Росії'': Україні запропонували рішення щодо Азовського моря

Він нагадав, що особливо напруженими стали останні місяці 2018 року.

"25 листопада Росія здійснила відкритий акт агресії та захопила в полон 24 українських військових моряків. Ця подія сколихнула весь світ, згуртувала нас і об’єднала в боротьбі з країною-агресором. Повернення додому наших героїв – це зараз головне завдання, це наша справа честі. Бойові побратими, ми з вами!" — сказав Воронченко.

За його словами, в 2019 році Україна отримає нові кораблі і катери, новітні зразки озброєння.

"Ми побудуємо наші Військово-Морські сили і забезпечимо комфортні умови служби для кожного українського військового моряка," — зазначив він.

Ігор Воронченко

Ігор Воронченко

ВВС

Як повідомляв OBOZREVATEL, 25 листопада корабель РФ протаранив буксир ВМС України в Чорному морі на виході з Керченської протоки, Росія застосувала зброю проти українських військових кораблів, захопивши три судна.

Читайте всі новини по темі "Загострення в Азовському морі" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Загострення в Азовському морі
Особа
Ігор Воронченко
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
10
Коментарі
15
375
Смішно
8
Цікаво
1
Сумно
4
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Брук Сэм
Брук Сэм
Клоуны хохложопые ))
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
andrei andrei
andrei andrei
Ржачно. Путин в истерике. Хохлы, него времени нет на такую хню репгировать😁
Показать комментарий полностью
Ответить
4
0
Birxoff Oliver
Birxoff Oliver
вы самая тупорылая нация в мире. дебилы.
Показать комментарий полностью
Ответить
5
1

Наші блоги