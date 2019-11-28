"Путін захворів і помер": з'явився несподіваний сценарій "нормандського саміту"

Не виключено, що напередодні "нормандського формату" Росія оголосить про смерть свого президента Володимира Путіна. Адже переговори у Парижі кремлівські ініціатори війни на Донбасі сприймають як капітуляцію перед Заходом.

Про це йдеться у статті історика і археолога Сергія Климовського для InfoResist. При цьому він дав зрозуміти, що для своєї махінації російська влада просто усуне одного з двійників Путіна.

"Фраза "Путін захворів і помер" – ідеальна для тих, хто готує в Російській Федерації зміну режиму, і не можна виключити, що це може трапитися до зустрічі в Парижі 9 грудня. Імовірність появи Путіна у Парижі для переговорів у "нормандському форматі" вища за 90 %, але у кремлівських "вежах" дехто дуже хоче, щоб він на цю зустріч не прибув і нічого на ній не підписав. Причина – вони розцінюють майбутню угоду в Парижі як поступову і приховану капітуляцію РФ перед антикремлівською коаліцією, нехай і без втрати обличчя", – пише Климовський.

За його словами, оскільки заміна путінського режиму на щось інше – це питання для Кремля майже вирішене, то у противників Паризької угоди виникає величезна спокуса одним пострілом вбити двох зайців.

По-перше, якщо немає Путіна, то немає угоди з капітуляцією, і у Кремля з'явиться причина поставити переговори з Україною і коаліцією на довгу паузу. По-друге – в цьому випадку процес зміни режиму стартує раніше і за умов, які Москва вважає для себе оптимальнішими.

"Можуть навіть витягти солідний бонус, якщо красиво і трагічно обставлять смерть одного з акторів, які виконують роль Путіна. Наприклад, отруєння в Парижі або падіння "борту №1" на території Польщі. Останнє дозволить розм'якшити і тему підриву спецслужбами РФ літака з президентом і урядом Польщі у 2010 році над аеропортом Смоленська. У разі трагічної і майже героїчної смерті основного актора зі сценічним ім'ям "Путін" його похорон відбудеться за вищим розрядом – як у Леніна і Сталіна. Мобілізаційний ефект від цього дійства для путіністів буде високим і його зручно конвертувати в солідні преференції на старті перезавантаження влади в РФ", – передбачає Климовський.

Володимир Путін

Більше того, наголошує історик, "Єдина Росія" і "запутінці" без Путіна через жалобу отримають ще й з півроку "амністії" від критиків його режиму. До того ж вони можуть намагатися обернути собі на користь і ту бурхливу радість, яку обов'язково викличе звістка про смерть Путіна в Україні та в інших країнах.

Климовський переконаний, що причини не допустити прибуття "Путіна" в Париж або організувати там його смерть цілком вагомі й зумовлені також специфікою піраміди влади в Росії. Він стверджує, що роль лідера країни-агресора там виконують щонайменше три актори-двійники Путіна, якими керує кремлівський олігархат.

"Мінімум один із них використовується для внутрішнього користування і два – для зовнішнього. З них один для пересічних зустрічей, типу сидіння у президії на зборах СНД, інший – для зустрічей з Трампом і відповідальних подій. Але така спеціалізація – це зворотний бік "медалі" з обличчям Путіна. Головне у ньому – у кожного з угруповань у кремлівському олігархаті в результаті цієї різноманітності є свій Путін, що майже виключає випадковість палацового перевороту, якщо він не буде узгоджений і схвалений всіма угрупованнями", – пояснює свою гіпотезу історик.

У підсумку "цар" для росіян стає "вічно живим" і, пред'явивши його, можна легко спростувати будь-які чутки про його смерть або вбивство змовниками.

"Очевидний виняток – публічна смерть "царя" за кордоном. Якщо її оскаржувати, то доведеться розкрити центр механіки влади у Кремлі й офіційно визнати: населення РФ багато років молиться на муляж Путіна. Іноземцям байдуже – кого прислали, з тим розмовляємо і підписуємо договори, відповідальність у вас хоч як не крути, колективна. Але для 90% росіян офіційне розкриття цієї державної таємниці буде шоком із непередбачуваними наслідками", – прогнозує Климовський.

Отже, робить він висновок, неузгоджена смерть Путіна можлива тільки поза РФ, – так у Кремлі одразу перестрахують себе від палацових переворотів. Адже в Росії Путін може померти тільки за погодженням і схваленням більшості олігархату.

Двійники Путіна

"В результаті у противників Паризької угоди у Кремлі є тільки один шанс її зірвати – влаштувати смерть "Путіна" в Парижі або дорогою туди. Смерть на зворотному шляху поставить їх перед складною проблемою: як "відкотити" назад Паризьку хартію. Тому прибуття та вибуття "Путіна" з Парижа перебувають у прямій залежності від того, наскільки рішуче налаштована і готова діяти "партія війни" у Кремлі в ситуації, коли питання зміни обличчя режиму узгоджене і майже однозначно вирішене", – озвучив ймовірний сценарій розвитку подій історик.

Для України ж у цій ситуації, вважає він, бажано домогтися від Кремля обміну полоненими ще до 9 грудня, оскільки Росія – держава, політика якої стає дедалі важче передбачуваною.

"Навіть якщо "Путін" прибуде до Парижа, підпише і дістанеться живим до Москви, то немає ніяких гарантій, що РФ виконуватиме цю угоду досить довго, послідовно і повністю", – резюмував Климовський.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше один із перших ватажків "ДНР" терорист Ігор Гіркін заявив, що у президента Росії Володимира Путіна зараз є щонайменше троє двійників. За його словами, скидати лідера країни-агресора буде не народна революція, а його власне оточення.

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