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17 січня • оновлено в 10:05
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/ Розслідування

Путіне, виводи війська: США поставили ультиматум щодо виборів на Донбасі

9.6т
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Вибори на окупованому Донбасі можуть бути організовані виключно після виведення російських військ.

Про це заявив глава місії США в ОБСЄ Джеймс Гілмор під час засідання в четвер, 16 січня, передає Укрінформ.

"США закликають до відновлення контролю Україною над своїм міжнародним кордоном із Росією. Вільне та чесне волевиявлення має відбуватися під українським контролем та в безпечному середовищі, з виведенням з території України очолюваних Росією сил та незаконних збройних формувань", – заявив він.

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Гілмор зазначив, що СММ ОБСЄ регулярно фіксує "необмежений потік вагонів, вантажних автомобілів і військових машин", які РФ переправляє на Донбас.

Посол закликав країну-агресора дотримуватися Мінських угод і "відповісти взаємністю на сумлінність, виявлену адміністрацією президента Зеленського".

В ОБСЄ звернулися до Путіна, ілюстрація

В ОБСЄ звернулися до Путіна, ілюстрація

Як писав OBOZREVATEL, представники України та Росії на переговорах в Мінську обговорили дев'ять можливих ділянок для нового розведення військ на Донбасі.

Водночас остаточної угоди сторонам вдалося досягти лише щодо КПВВ "Гнутове".

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Автор
Кирило Лютий
Теми
Російсько-український конфлікт Операція Об'єднаних сил на Донбасі Війна на Донбасі
Місце
Україна
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
От вы дураки вы так ничего и не поняли это было сказано не для Украины а для Европы)))))теперь просто забудьте о статусах их не будет никогда)))и либо вы валите либо будем воевать дальше нам в принципе все равно)))))))но будет только так как хотим мы или никак)))))))))
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Артеллерист Моня, или поголовье свiдомо MAHДАйнуго бидлa утилизируют как род безмозглых тварин?
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Paruhol Semen
Paruhol Semen
ультиматум сша ставят только своим вассалам, остальные класть на них хотели.
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Кувалдин Иван
Кувалдин Иван
Ультиматум пускай своим чубатым холопам ставят.
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Артеллерист Моня, C таким безмозглым поголовьем вы стали еще меньшей страной!
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Кувалдин Иван, ну попробуй чурка грязная нас заставить?))))))вас даже за людей никто не считает так насрано просто в углу))))))))))))мы маленькая страна но дожили на вас по полной и нам поз но будет так как мы хотим и ничего вы чурки не можете))))))))))
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