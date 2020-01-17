Путіне, виводи війська: США поставили ультиматум щодо виборів на Донбасі

Вибори на окупованому Донбасі можуть бути організовані виключно після виведення російських військ.

Про це заявив глава місії США в ОБСЄ Джеймс Гілмор під час засідання в четвер, 16 січня, передає Укрінформ.

"США закликають до відновлення контролю Україною над своїм міжнародним кордоном із Росією. Вільне та чесне волевиявлення має відбуватися під українським контролем та в безпечному середовищі, з виведенням з території України очолюваних Росією сил та незаконних збройних формувань", – заявив він.

Гілмор зазначив, що СММ ОБСЄ регулярно фіксує "необмежений потік вагонів, вантажних автомобілів і військових машин", які РФ переправляє на Донбас.

Посол закликав країну-агресора дотримуватися Мінських угод і "відповісти взаємністю на сумлінність, виявлену адміністрацією президента Зеленського".

В ОБСЄ звернулися до Путіна, ілюстрація

Як писав OBOZREVATEL, представники України та Росії на переговорах в Мінську обговорили дев'ять можливих ділянок для нового розведення військ на Донбасі.

Водночас остаточної угоди сторонам вдалося досягти лише щодо КПВВ "Гнутове".

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