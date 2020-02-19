Путін вирішив посилити козаками угруповання на Донбасі

Російсько-окупаційні війська на Донбасі вирішили створити мобілізаційний резерв з так званих "казачих формувань" з Росії.

За даними Головного управління розвідки Міноборони, за допомогою козаків російське командування має намір вирішити виниклі проблеми укомплектованості особовим складом з'єднань і частин 1 (Донецьк) і 2 (Луганськ) армійських корпусів Збройних сил РФ. Про це повідомляється на сайті оборонного відомства.

Російські терористичні угруповання на Донбасі посилять козаками argumentua.com

"Передбачено значне залучення сил і засобів так званих “казачих формувань” з території Російської Федерації", – зазначили у розвідці.

У повідомленні зауважується, що за їх рахунок планується сформувати мобілізаційні резерви угруповання російсько-окупаційних військ на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей.

Як повідомляв OBOZREVATEL, прокуратура і СБУ в Луганській області зафіксували факт поставки Росією озброєння підконтрольним їй незаконних збройних формувань на Донбасі.

Нагадаємо, що вранці 18 лютого озброєні формування РФ несподівано пішли в атаку на Донбасі, спробувавши прорватися через лінію розмежування. В результаті бою, який тривав у Золотого, Збройні сили України зазнали важких втрат.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!