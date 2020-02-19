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19 лютого • оновлено в 15:41
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/ Розслідування

Путін вирішив посилити козаками угруповання на Донбасі

1.1т
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Російсько-окупаційні війська на Донбасі вирішили створити мобілізаційний резерв з так званих "казачих формувань" з Росії.

За даними Головного управління розвідки Міноборони, за допомогою козаків російське командування має намір вирішити виниклі проблеми укомплектованості особовим складом з'єднань і частин 1 (Донецьк) і 2 (Луганськ) армійських корпусів Збройних сил РФ. Про це повідомляється на сайті оборонного відомства.

Російські терористичні угруповання на Донбасі посилять козаками

Російські терористичні угруповання на Донбасі посилять козаками

argumentua.com

"Передбачено значне залучення сил і засобів так званих “казачих формувань” з території Російської Федерації", – зазначили у розвідці.

У повідомленні зауважується, що за їх рахунок планується сформувати мобілізаційні резерви угруповання російсько-окупаційних військ на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей.

Як повідомляв OBOZREVATEL, прокуратура і СБУ в Луганській області зафіксували факт поставки Росією озброєння підконтрольним їй незаконних збройних формувань на Донбасі.

Нагадаємо, що вранці 18 лютого озброєні формування РФ несподівано пішли в атаку на Донбасі, спробувавши прорватися через лінію розмежування. В результаті бою, який тривав у Золотого, Збройні сили України зазнали важких втрат.

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Тема
Війна на Донбасі
Місце
Україна
Теги
Міністерство оборони України Головне управління розвідки
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Roma Roma
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Скоро на рюсии появятся таблички с именами кизяков! Или просто бугорки на просторах Донбасса! Удобрения!
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