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30 листопада • оновлено в 10:41
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/ Розслідування

Путін випробовує НАТО на Донбасі – генерал

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Ексзаступник начальника Генштабу ЗСУ, генерал-лейтенант запасу Ігор Романенко заявив, що у війні на Донбасі Росія випробовує "союзницькі можливості НАТО".

"Заява Британії про те, що Росія представляє реальну загрозу для НАТО – не комплімент РФ, а констатація факту", – сказав він OBOZREVATEL, коментуючи тематичну заяву глави оборонного відомства держави Бена Уоллеса.

У цьому контексті генерал нагадав: "За час путінського режиму РФ відновила збройні сили, переозброїла їх в середньому на 65%, залежно від виду. В Україні за оптимістичними прогнозами ця цифра становить близько 15%".

На Донбасі Росія випробовує союзницькі можливості НАТО, сказав генерал Романенко

На Донбасі Росія випробовує союзницькі можливості НАТО, сказав генерал Романенко

Романенко визнав: із нових озброєнь, якими пишається Кремль, "приблизно половина в робочому стані", "інше – мультики". Він також нагадав про численні невдалі випробування нової російської зброї.

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Проте, генерал підкреслив: "Це об'єктивна небезпека". "І дуже добре, що в Британії загрозу Росії пов'язують з Україною. Це важливо", – сказав він.

Нагадаємо, під час дебатів в Королівському Об'єднаному інституті оборонних досліджень, які відбулися 28 листопада, міністр оборони Великобританії заявив, що Росія представляє реальну загрозу для НАТО. Зокрема, він сказав, що РФ використовує Україну для перевірки рішучості Альянсу.

Як писав OBOZREVATEL, раніше НАТО підтримав передачу Росією Україні кораблів, які країна-агресор незаконно затримала в Керченській протоці в листопаді 2018 року.

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Автор
Тетяна Гайжевська Тетяна Гайжевська
Теми
Ексклюзив Російсько-український конфлікт Холодна війна між Заходом і Росією
Особа
Ігор Романенко
Місце
Україна
Тег
Новини Росії
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Дудко Олег
Дудко Олег
Каждый выстрел ополчения по ВСУ это два удара России, по Америке и Британии. Памагите!!!
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Гусенцова Галина
Гусенцова Галина
Чубатые придурки это уже НАТА?!
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Александров Сергей
Александров Сергей
Да вот только чего-то Альянс не торопится вставать под "Искандеры" за хох-ляцкий свинарник! Видать надо продолжать и усиливать "испытания".
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