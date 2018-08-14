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Путін вибрав сценарій вбивства Сенцова: цинізм Кремля вразив Україну

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Позафракційний народний депутат, екс-політв'язень Надія Савченко не просила президента Росії Володимира Путіна про помилування.

Про це написала перший віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко на своїй сторінці в Facebook у відповідь на офіційну заяву Адміністрації президента РФ щодо українського режисера Олега Сенцова. Зокрема, в Кремлі послалися на Положення про порядок розгляду клопотань про помилування, згідно з яким процедура починається з особистого звернення засудженого в письмовій формі.

"Кремль бреше! Надія Савченко не просила про помилування! Про її помилування просили родичі вбитих на Донбасі російських журналістів, абсолютно сторонні їй люди. І нічого, спрацювало, тому що кремлівський сценарій", - написала Геращенко.

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За її словами, відсутність особистої чолобитної не завадила президенту РФ помилувати Савченко.

"Кремлівські нелюди, циніки, вбивці. Путін знає, що Олег ніколи не напише чолобитну. Обрано сценарій повільного вбивства. У мами Сенцова в неділю був день народження. Вона чекала найбільший подарунок - повернення сина. Отримала мерзотного листа з Кремля", - наголосила Геращенко.

Вона також додала, що заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз та Ільмі Умеров, яких незаконно судили в окупованому Криму, також не писали жодних прохань Путіну.

"Звичайно, брехня мерзотна. Я теж відмовився. За нас, нібито, писала третя особа, і це не родичі Олега вимотують", - прокоментував Чийгоз.

Кримський журналіст "Радіо Свобода" Антон Наумлюк також назвав цинічною відповідь Кремля матері Сенцова щодо помилування.

"Відносно українських політв'язнів в Росії прецеденти звільнення без особистого прохання вже були. І навіть "російське громадянство" Сенцова тут ні до чого. Формально, воно й в Умерова було. Накази про помилування Умерова та Чийгоза, до речі, засекречені, незважаючи на всі спроби адвокатів, їх не публікують та їм не показують", - зазначив він.

За словами Наумлюка, єдина позитивна новина з приводу Сенцова - галас, який означає торг.

"Чим голосніше вимовляється ім'я Сенцова зараз в світі, тим більше за нього можна виторгувати. Дуже сподіваюся, що останні дні свідчать якраз про це. Очевидно, що зараз російська влада робить в інформаційному плані для Сенцова мало не стільки ж, скільки ті, хто цього звільнення від влади вимагає. Ось такий парадокс. Фактично, російська влада повільно вбиває Сенцова, намагаючись шантажувати його загибеллю тих, з ким необхідно вести торги. Прекрасно розуміючи, що, чим голосніше вони це робитимуть, тим більшу ціну можуть вимагати", - сказав журналіст.

Нагадаємо, 14 травня Сенцов оголосив безстрокове голодування в колонії в місті Лабитнангі з вимогою до влади РФ звільнити всіх українських політв'язнів. 9 червня він написав листа правозахисникам Миколі і Тетяні Щур, в якому розповів, що не збирається здаватися.

Після цього сестра Сенцова отримала від нього листа, в якому режисер зізнався, що "кінець близький".

10 серпня президент Франції Еммануель Макрон закликав колегу Володимира Путіна знайти "гуманітарне рішення" ситуації, в якій опинився голодуючий в російській колонії український політв'язень.

У ніч на 12 серпня російська журналістка Вікторія Івлєва стверджувала, що з адміністративного центру ЯНАО - Салехарда пізно ввечері 11 серпня вилетів літак, на борту якого міг перебувати Сенцов. Пізніше російська ФСВП спростувала інформацію та повідомила, що Сенцова з колонії не вивозили. 13 серпня прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що не може сказати нічого нового щодо Сенцова.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 14 серпня Геращенко розповіла, що Київ готовий звільнити 36 російських злочинців в обмін на Сенцова та інших політв'язнів.

Читайте всі новини по темі "Справа Олега Сенцова" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Справа Олега СенцоваУкраїнські політв'язні в Росії
Особи
Олег СенцовВолодимир ПутінІрина ГеращенкоНадія Савченко
Місце
Україна
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