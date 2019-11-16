"Путін швидше віддасть Кремль": Сенцов дав сумний прогноз щодо Криму

Звільнений з російського полону український режисер Олег Сенцов заявив, що Україна не зможе повернути анексований Росією Крим у найближчому майбутньому. Він додав, що президент РФ Володимир Путін скоріше віддасть Кремль, ніж півострів.

За словами Сенцова, велика частина нинішньої російської політики побудована на контролі над Кримом, передає BBC.

"При владі Володимира Путіна повернення Криму неможливе. Він скоріше віддасть Кремль, ніж Крим", – сказав Сенцов.

Олег Сенцов ІноЗМІ

Український режисер вважає, що росіяни живуть зі спотвореним поняттям про світ. Сенцов зазначив, що інформаційний простір РФ спотворює реальну суть речей, і жителі цієї країни вірять в "той світ, якого не існує: про прекрасну Росію, про жахливий Захід, про "нацистів в Україні".

"Все це не так. Але вони у це вірять. І прийде рано чи пізно до них усвідомлення, що це не так. І я сподіваюся, що відбудуться зміни", – додав Сенцов.

Олег Сенцов фото з відкритих джерел

Колишній політв'язень сказав, що буде продовжувати боротьбу за звільнення "сотень людей в тюрмах Росії й Донбасу, про яких мало хто знає". Один із таких, за його словами, журналіст і блогер Станіслав Асєєв.

"Журналіст, блогер, який на Донбасі протягом двох років відкрито писав про те, що там відбувається. Його звинуватили у шпигунстві, дали йому величезний термін, зараз він знову сидить. І ось ми боремося за нього, за всіх інших. Тобто ми продовжуємо цю хвилю — просто говорити про тих, про кого не говорили, тому що говорили про нас", – додав Сенцов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Олег Сенцов розповів, за якої умови готовий потиснути руку Путіну.

Колишній політв'язень Кремля також вважає, що між Україною і Росією йде сповільнений військовий конфлікт, де глава РФ - "дракон", який заслуговує тільки смерті.

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