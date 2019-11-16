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16 листопада • оновлено в 10:22
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"Путін швидше віддасть Кремль": Сенцов дав сумний прогноз щодо Криму

2.2т
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Звільнений з російського полону український режисер Олег Сенцов заявив, що Україна не зможе повернути анексований Росією Крим у найближчому майбутньому. Він додав, що президент РФ Володимир Путін скоріше віддасть Кремль, ніж півострів.

За словами Сенцова, велика частина нинішньої російської політики побудована на контролі над Кримом, передає BBC.

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"При владі Володимира Путіна повернення Криму неможливе. Він скоріше віддасть Кремль, ніж Крим", – сказав Сенцов.

Олег Сенцов

Олег Сенцов

ІноЗМІ

Український режисер вважає, що росіяни живуть зі спотвореним поняттям про світ. Сенцов зазначив, що інформаційний простір РФ спотворює реальну суть речей, і жителі цієї країни вірять в "той світ, якого не існує: про прекрасну Росію, про жахливий Захід, про "нацистів в Україні".

"Все це не так. Але вони у це вірять. І прийде рано чи пізно до них усвідомлення, що це не так. І я сподіваюся, що відбудуться зміни", – додав Сенцов.

Олег Сенцов

Олег Сенцов

фото з відкритих джерел

Колишній політв'язень сказав, що буде продовжувати боротьбу за звільнення "сотень людей в тюрмах Росії й Донбасу, про яких мало хто знає". Один із таких, за його словами, журналіст і блогер Станіслав Асєєв.

"Журналіст, блогер, який на Донбасі протягом двох років відкрито писав про те, що там відбувається. Його звинуватили у шпигунстві, дали йому величезний термін, зараз він знову сидить. І ось ми боремося за нього, за всіх інших. Тобто ми продовжуємо цю хвилю — просто говорити про тих, про кого не говорили, тому що говорили про нас", – додав Сенцов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Олег Сенцов розповів, за якої умови готовий потиснути руку Путіну.

Колишній політв'язень Кремля також вважає, що між Україною і Росією йде сповільнений військовий конфлікт, де глава РФ - "дракон", який заслуговує тільки смерті.

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Теми
Анексія Криму Російсько-український конфлікт
Особи
Олег Сенцов Володимир Путін
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Бухгалтер Борис
Бухгалтер Борис
У х*хлов появился очередной эксперт... Медовар ему в помощь.
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Наивные россияне верят в "нацистов на Украине", которых на самом деле нет? Это не нацисты едут в Донбасс убивать с шевронами вольфсангель на форме? Это не нацисты нападают на стариков в орденах 9 мая? Это не нацисты ходят с факелами и портретами бaндepы? Это не нацисты зигyют на стадионах? Это не нацисты сносят памятники и барельефы Жукову? Надоело перечислять. Очнитесь.
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
коршун федот, упоротый, мои предки строили твою вонючую paгyлятию, дали вам промышленность, образование, науку, возвысили вас до себя, вы были в соучередителях ООН! Вас было 52 миллиона, сейчас 30 не наскребете, так кто вас уничтожает? Кого ты можешь уничтожить, жалкий салоед? Свинину в праздничный день разве что
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
коршун федот, Мои предки сражались за свободу против фашистов и победили. А твои предки в концлагерях прислуживали фашистам и вели на расстрелы и в газовые камеры своих соотечественников.
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коршун федот
коршун федот
Сєнцов- малорос. Цим все сказано. А Крим-буде наш -Український. Всю мокшву- перевішаєм на гілляках. Деревця вже посаджені, Підливаються, щоб швидше росли.
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
коршун федот, об этом же мечтали в 1941 году нацисты, которых на Украине якобы нет. Только их самих судили в Нюрнберг и повесили.
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