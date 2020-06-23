Путін ризикує з голосуванням по Конституції РФ на Донбасі, – Верещук

Участь громадян України, які отримали паспорти РФ на Донбасі, у всеросійському голосуванні за зміни до Конституції може становити небезпеку як для цих громадян, так і для керівництва Росії.

"Я не розумію, чому Путін так ризикує", – заявила в ефірі телеканалу O bozrevatel TV народна депутатка від партії "Слуга народу" Ірина Верещук.

Вона припустила, що причина залучення жителів Донбасу до голосування за російську Конституцію може бути пов'язана з тим, що президент РФ Володимир Путін не впевнений в результаті і хотів би "підстрахуватися".

"Путіну потрібно мати резервну подушку, щоб ще 800 тисяч чоловік ймовірно проголосувало за його виклад і бачення Конституції. Насправді це говорить про слабкість путінської позиції. Напевно, він відчуває, що не все так просто з голосами", – сказала Верещук.

У той же час вона допустила, що голосування за участю громадян України може призвести до того, що воно не буде визнано легітимним міжнародним співтовариством. А українці, які візьмуть участь в голосуванні, можуть потрапити до міжнародного переліку осіб, які є небажаними в країнах Євросоюзу та інших державах.

Як писав OBOZREVATEL, Міністерство закордонних справ України попередило про незаконність голосування жителів окупованих територій Криму і Донбасу з паспортами громадянина РФ на російському референдумі щодо змін до Конституції.