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Путін ризикує з голосуванням по Конституції РФ на Донбасі, – Верещук

Тетяна Гайжевська
Тетяна Гайжевська
Розслідування
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  • Громадяни України, які отримали паспорти РФ на Донбасі і які візьмуть участь у голосуванні за зміни до Конституції Росії, можуть стати небажаними персонами в ЄС

  • Голосування може бути визнано нелегітимним

  • Факт залучення українців до голосування по російській Конституції свідчить про слабку позицію президента РФ Володимира Путіна

Путін ризикує з голосуванням по Конституції РФ на Донбасі, – Верещук

Володимир Путін

Участь громадян України, які отримали паспорти РФ на Донбасі, у всеросійському голосуванні за зміни до Конституції може становити небезпеку як для цих громадян, так і для керівництва Росії.

"Я не розумію, чому Путін так ризикує", – заявила в ефірі телеканалу O bozrevatel TV народна депутатка від партії "Слуга народу" Ірина Верещук.

Вона припустила, що причина залучення жителів Донбасу до голосування за російську Конституцію може бути пов'язана з тим, що президент РФ Володимир Путін не впевнений в результаті і хотів би "підстрахуватися".

"Путіну потрібно мати резервну подушку, щоб ще 800 тисяч чоловік ймовірно проголосувало за його виклад і бачення Конституції. Насправді це говорить про слабкість путінської позиції. Напевно, він відчуває, що не все так просто з голосами", – сказала Верещук.

У той же час вона допустила, що голосування за участю громадян України може призвести до того, що воно не буде визнано легітимним міжнародним співтовариством. А українці, які візьмуть участь в голосуванні, можуть потрапити до міжнародного переліку осіб, які є небажаними в країнах Євросоюзу та інших державах.

Як писав OBOZREVATEL, Міністерство закордонних справ України попередило про незаконність голосування жителів окупованих територій Криму і Донбасу з паспортами громадянина РФ на російському референдумі щодо змін до Конституції.

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  1. /Розслідування