Путін ризикує з голосуванням по Конституції РФ на Донбасі, – Верещук
Громадяни України, які отримали паспорти РФ на Донбасі і які візьмуть участь у голосуванні за зміни до Конституції Росії, можуть стати небажаними персонами в ЄС
Голосування може бути визнано нелегітимним
Факт залучення українців до голосування по російській Конституції свідчить про слабку позицію президента РФ Володимира Путіна
Володимир Путін
Участь громадян України, які отримали паспорти РФ на Донбасі, у всеросійському голосуванні за зміни до Конституції може становити небезпеку як для цих громадян, так і для керівництва Росії.
"Я не розумію, чому Путін так ризикує", – заявила в ефірі телеканалу O bozrevatel TV народна депутатка від партії "Слуга народу" Ірина Верещук.
Вона припустила, що причина залучення жителів Донбасу до голосування за російську Конституцію може бути пов'язана з тим, що президент РФ Володимир Путін не впевнений в результаті і хотів би "підстрахуватися".
"Путіну потрібно мати резервну подушку, щоб ще 800 тисяч чоловік ймовірно проголосувало за його виклад і бачення Конституції. Насправді це говорить про слабкість путінської позиції. Напевно, він відчуває, що не все так просто з голосами", – сказала Верещук.
У той же час вона допустила, що голосування за участю громадян України може призвести до того, що воно не буде визнано легітимним міжнародним співтовариством. А українці, які візьмуть участь в голосуванні, можуть потрапити до міжнародного переліку осіб, які є небажаними в країнах Євросоюзу та інших державах.
Як писав OBOZREVATEL, Міністерство закордонних справ України попередило про незаконність голосування жителів окупованих територій Криму і Донбасу з паспортами громадянина РФ на російському референдумі щодо змін до Конституції.