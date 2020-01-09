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9 січня • оновлено в 14:48
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/ Розслідування

Путін раптово прибув до Криму та влаштував "бійню"

4.6т
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Президент РФ Володимир Путін прибув в окупований Крим, щоб спостерігати за ходом навчань Північного і Чорноморського флотів в Чорному морі.

Як повідомляє пресслужба Кремля, Путін перебував на борту ракетного крейсера "Маршал Устінов".

На навчаннях виконували ракетні стрільби, в тому числі крилатими ракетами "Калібр" і гіперзвуковою аеробалістичною ракетою "Кинджал". У навчаннях були задіяні понад 30 кораблів, підводний човен і більше 40 літаків, передає ТАСС.

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Над Кримом помітили літак, розроблений спеціально для Путіна. Фото

"Навчання пройшли успішно", – доповів Путіну головком ВМФ РФ Микола Євменов по їх закінченні. Після глава Кремля віддав наказ про завершення навчань і згортання угруповання.

Відзначається, що в навчаннях брали участь екіпажі багатоцільових винищувачів Су-30СМ, фронтових бомбардувальників Су-24М і стратегічних бомбардувальників-ракетоносців Ту-95.

Також очікується, що Путін відвідає севастопольський філіал Нахімовського військово-морського училища, зустрінеться з фахівцями навчального закладу.

Путін в Криму

Путін в Криму

Твіттер\Дмитро Смирнов

Як повідомляв OBOZREVATEL, в анксованому Криму зняли секретну дачу президента Росії Володимира Путіна, яка розташована в селищі Олива на Південному березі.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Анексія Криму
Особа
Володимир Путін
Місце
Україна Севастополь
Теги
Крим Росія - країна-агресор
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Родионов Александр
Родионов Александр
... писля цьей новины усё потужне укроиньске морське воинство одягло памперсы чи ще не успело? :-)
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Украинские военные встали в оборону на пирсе в Одессе и приготовили боевые рогатки)
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Kirlackaj Viola
Kirlackaj Viola
Ну а что может продемонстрировать миру "самая сильная армия Европы"? Три катера? Без унитазов. Хотя xoxлы обычно не успевают до него добежать в случае когда пугаются. Прямо скунсы какие-то.
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