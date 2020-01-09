Путін раптово прибув до Криму та влаштував "бійню"

Президент РФ Володимир Путін прибув в окупований Крим, щоб спостерігати за ходом навчань Північного і Чорноморського флотів в Чорному морі.

Як повідомляє пресслужба Кремля, Путін перебував на борту ракетного крейсера "Маршал Устінов".

На навчаннях виконували ракетні стрільби, в тому числі крилатими ракетами "Калібр" і гіперзвуковою аеробалістичною ракетою "Кинджал". У навчаннях були задіяні понад 30 кораблів, підводний човен і більше 40 літаків, передає ТАСС.

"Навчання пройшли успішно", – доповів Путіну головком ВМФ РФ Микола Євменов по їх закінченні. Після глава Кремля віддав наказ про завершення навчань і згортання угруповання.

Відзначається, що в навчаннях брали участь екіпажі багатоцільових винищувачів Су-30СМ, фронтових бомбардувальників Су-24М і стратегічних бомбардувальників-ракетоносців Ту-95.

Також очікується, що Путін відвідає севастопольський філіал Нахімовського військово-морського училища, зустрінеться з фахівцями навчального закладу.

Путін в Криму Твіттер\Дмитро Смирнов

Як повідомляв OBOZREVATEL, в анксованому Криму зняли секретну дачу президента Росії Володимира Путіна, яка розташована в селищі Олива на Південному березі.

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