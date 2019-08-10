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Путін на мотоциклі приїхав до Криму

1.7т Читати матеріал російською

Глава Росії Володимир Путін знову незаконно прибув в окупований Крим.

Путін приїхав до Севастополя в суботу, 10 серпня, для участі в шоу російських байкерів "Нічних вовків".

За даними російських ресурсів, він приїхав на мотоциклі з коляскою і привітав байкерів з тим, що вони проводять свою акцію в Криму вже протягом 10 років.

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Володимир Путін

Володимир Путін

соц мережі

"Нічні вовки" відомі тим, що під час анексії Криму навесні 2014 року брали активну участь в блокуванні українських військових частин і підтримували мітинги в підтримку агресії Кремля.

Лідер байкерського угруповання Олександр Залдостанов, відомий на прізвисько "Хірург", добре знайомий з Путіним і навіть отримує державну фінансову підтримку.

При цьому "Хірург" числиться в списках санкцій США і Канади, а його байкерам часто відмовляють у в'їзді на територію ЄС та інших країн з метою не допустити проведення пропагандистських акцій.

Володимир Путін

Володимир Путін

соцмережі

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні в Криму під носом у окупантів підняли прапор України. При цьому місцеві жителі продовжують активно скаржитися на Путіна.

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Тема
Анексія Криму
Особа
Володимир Путін
Місце
Україна Севастополь
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Ferat Bey
Ferat Bey
Вот настоящие байкеры. https://www.youtube.com/watch?v=S0-y8v_kgTc
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
В приличных компаниях принято было принято так: если ты ничего не можешь сделать- сиди молча, не грози, не обещай неприятности ! Уважай себя, может и тебя будут уважать!
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Клим Чугункин
Клим Чугункин
На Украине истерика!
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