Путін на мотоциклі приїхав до Криму

Глава Росії Володимир Путін знову незаконно прибув в окупований Крим.

Путін приїхав до Севастополя в суботу, 10 серпня, для участі в шоу російських байкерів "Нічних вовків".

За даними російських ресурсів, він приїхав на мотоциклі з коляскою і привітав байкерів з тим, що вони проводять свою акцію в Криму вже протягом 10 років.

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"Нічні вовки" відомі тим, що під час анексії Криму навесні 2014 року брали активну участь в блокуванні українських військових частин і підтримували мітинги в підтримку агресії Кремля.

Лідер байкерського угруповання Олександр Залдостанов, відомий на прізвисько "Хірург", добре знайомий з Путіним і навіть отримує державну фінансову підтримку.

При цьому "Хірург" числиться в списках санкцій США і Канади, а його байкерам часто відмовляють у в'їзді на територію ЄС та інших країн з метою не допустити проведення пропагандистських акцій.

Володимир Путін соцмережі

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні в Криму під носом у окупантів підняли прапор України. При цьому місцеві жителі продовжують активно скаржитися на Путіна.

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