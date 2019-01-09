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Путін посилив охорону: у Крим стягнули військових та бойову техніку

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В окупований Росією Крим стягнули понад тисячу військових, серед яких є призовники.

За повідомленням Міністерства оборони РФ, на півострові проходять навчання підрозділів так званої берегової охорони Чорноморського флоту.

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"Військовослужбовці з'єднання берегової оборони зі складу армійського корпусу Чорноморського флоту відпрацьовують завдання бойової підготовки на полігонах у Криму", – повідомили в російському військовому відомстві.

На анексованому півострові військових навчають вогневим вправам, тактиці та управлінню бойових машин.

"Для особового складу обладнані додаткові місця обігріву, де військовослужбовці можуть відігрітися, просушити верхній одяг і випити гарячого чаю у перерві між заняттями", – повідомили окупанти.

Крім того, в кримських навчаннях задіяли понад 100 одиниць бойової техніки.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Криму забили на сполох через велику НП.

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Крым Андрей
Крым Андрей
Так называемая береговая охрана Черноморского флота ввалила недавно так называемым ВМС ВСУ, неслабых таких, не так называемых, а вполне реальных песдюлей. Так что теперь так называемые гордые укры жалуются, ноют и выпрашивают, чтобы им вернули их так называемые боевые корабли, и своих так называемых военных моряков.
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Andreevski Andrey
Andreevski Andrey
Ну и что?? Обыденность
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CARGO 100
CARGO 100
От кого охранять - то? Зачем "стягивать", если там всего в достатке? Вот от украинского хлама избавиться бы - вот это дело ...
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