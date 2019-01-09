Путін посилив охорону: у Крим стягнули військових та бойову техніку

В окупований Росією Крим стягнули понад тисячу військових, серед яких є призовники.

За повідомленням Міністерства оборони РФ, на півострові проходять навчання підрозділів так званої берегової охорони Чорноморського флоту.

"Військовослужбовці з'єднання берегової оборони зі складу армійського корпусу Чорноморського флоту відпрацьовують завдання бойової підготовки на полігонах у Криму", – повідомили в російському військовому відомстві.

На анексованому півострові військових навчають вогневим вправам, тактиці та управлінню бойових машин.

"Для особового складу обладнані додаткові місця обігріву, де військовослужбовці можуть відігрітися, просушити верхній одяг і випити гарячого чаю у перерві між заняттями", – повідомили окупанти.

Крім того, в кримських навчаннях задіяли понад 100 одиниць бойової техніки.

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