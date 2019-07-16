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Путін не боїться: Росію викрили у нахабній брехні про катастрофу МН17

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Через п'ять років після збиття малайзійського Boeing MH17 Росія не боїться розслідування і готова відбити будь-який удар.

Про це йдеться в аналітичній статті "Нової газети", присвяченій катастрофі на Донбасі.

Так, автор згадав основні фейки, які Москва поширювала з перших днів після трагедії. Найвідомішою стала легенда про український військовий літак, який нібито і атакував лайнер. На підтвердження цієї версії Міноборони РФ показало сфальсифіковані дані радарів.

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Boeing MH17

Boeing MH17

Уніан

Коли ж міжнародна група розслідувачів з'ясувала, що літак однозначно збили з ЗРК "Бук", у Росії почали стверджувати, що це було українське озброєння. Інформацію про те, що ракету випустили з села Зарощенське, поширив держконцерн "Алмаз-Антей", однак вона була спростована експертами Bellingcat.

Ще один фейк на підтвердження "українського сліду" Росія запустила у вересні 2018 року. На черговій презентації в Міноборони РФ показали документи, що вказують на українське походження ракети від установки "Бук" – згідно паперів Міноборони, ще в кінці 80-х років ракета з серійним номером двигуна 9032 була поставлена в військову частину в український Тернопіль.

Ракета 9032

Ракета 9032

Новая газета

Автор статті дійшов висновку, що Росія успішно використовує одну і ту ж тактику – всі доводи розслідувачів спростовує черговими фейками, підтвердженими "паперами, заявами офіційних осіб і "об'єктивними даними".

"Приклад із "новими даними" з радара показав, що Москву не турбують питання достовірності та репутації. Головне – виграти час, зробити тактичний удар на випередження, який збиває з пантелику. А далі – війна план покаже", – підсумували в матеріалі.

Катастрофа Boeing MH17

Катастрофа Boeing MH17

Нова газета

Нагадаємо, Boeing-777 авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс МН17 Амстердам – Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року на території України. На борту перебували 298 осіб, всі вони загинули.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
На Донбасі збитий Boeing-777
Місце
Росія
Теги
Боїнг МН17 МН17 Новини Росії
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Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
Тупорезы,ваши хозяева не пригласили Россию к расследованию,какие ""признания""вы сейчас хотите?Пять лет пытаются подбить результат под обвинение,но не получается,на любой конкретный вопрос все представители""следствия""приходят в состояние ступора,ничего кроме ""по всей вероятности,и с большой долей уверенности""ничего не могут предьявить.Так с какого перепугу Россия должна брать ответственность за событие произошедшее в соседьней недостране??
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
Как вы скакуасы уже надоели своим скудоумными мозгами....
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Корпорация Алмаз-Антей является разработчиком систем С-300, С-400, комплексов Бук. Кому как не им проводить натурные испытания с целью определения направления подлета ракеты? А кто такие эксперты Bellingcat? Типа Медоврала. Сброд журналистов проплаченных понятно кем. Эксперды млин.
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