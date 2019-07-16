Путін не боїться: Росію викрили у нахабній брехні про катастрофу МН17

Через п'ять років після збиття малайзійського Boeing MH17 Росія не боїться розслідування і готова відбити будь-який удар.

Про це йдеться в аналітичній статті "Нової газети", присвяченій катастрофі на Донбасі.

Так, автор згадав основні фейки, які Москва поширювала з перших днів після трагедії. Найвідомішою стала легенда про український військовий літак, який нібито і атакував лайнер. На підтвердження цієї версії Міноборони РФ показало сфальсифіковані дані радарів.

Boeing MH17 Уніан

Коли ж міжнародна група розслідувачів з'ясувала, що літак однозначно збили з ЗРК "Бук", у Росії почали стверджувати, що це було українське озброєння. Інформацію про те, що ракету випустили з села Зарощенське, поширив держконцерн "Алмаз-Антей", однак вона була спростована експертами Bellingcat.

Ще один фейк на підтвердження "українського сліду" Росія запустила у вересні 2018 року. На черговій презентації в Міноборони РФ показали документи, що вказують на українське походження ракети від установки "Бук" – згідно паперів Міноборони, ще в кінці 80-х років ракета з серійним номером двигуна 9032 була поставлена в військову частину в український Тернопіль.

Ракета 9032 Новая газета

Автор статті дійшов висновку, що Росія успішно використовує одну і ту ж тактику – всі доводи розслідувачів спростовує черговими фейками, підтвердженими "паперами, заявами офіційних осіб і "об'єктивними даними".

"Приклад із "новими даними" з радара показав, що Москву не турбують питання достовірності та репутації. Головне – виграти час, зробити тактичний удар на випередження, який збиває з пантелику. А далі – війна план покаже", – підсумували в матеріалі.

Катастрофа Boeing MH17 Нова газета

Нагадаємо, Boeing-777 авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс МН17 Амстердам – Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року на території України. На борту перебували 298 осіб, всі вони загинули.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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