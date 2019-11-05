Путін не атакує Донбас: розкрито хитрий план Росії щодо України

Російські війська не будуть займати нові позиції і не підуть на захоплення сірої зони, тому що Кремлю необхідно "створити картинку" для зняття санкцій перед "нормандським форматом".

Таку думку висловив координатор групи "Інформаційний спротив", військовий оглядач Юрій Карін "Фактам". Він додав, що завданням Путіна є домогтися зняття санкцій і "впихнути" ОРДЛО в Україну на своїх умовах.

"Це йому потрібно для створення на території України слабоконтрольованого фактичного анклаву. Це, за планами Кремля, призведе до перетворення нашої країни на федеративну державу і припинення євроінтеграційних процесів", – зазначив Карін.

Він наголосив, що в Кремлі завданням мінімум вважають перекладання на Київ фінансування терористичних анклавів.

"І, судячи з усього, готові піти на певні компроміси. Крім того, агресорові для майбутніх переговорів необхідно "створити картинку" для зняття санкцій. Виходячи з цих міркувань, Кремлю від поліції в Золотому "ні холодно, ні жарко", – зазначив експерт.

У Володимира Путіна є хитрий план для України

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Безсмертний заявив, що у президента України Володимира Зеленського немає плану "Б" щодо Донбасу.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!