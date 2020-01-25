"Путін нас карає": Сенцов розкрив мету Росії на Донбасі

Главі РФ Володимиру Путіна мало Криму і Донбасу, він хоче мати в підпорядкуванні всю Україну та інші сусідні країни.

Таку думку в інтерв'ю "Дзеркалу тижня" озвучив колишній український політв'язень Олег Сенцов. Він також заявив, що не вірить "в результативність переговорів при живому Путіні".

"Завдання Путіна – не Крим, не Донбас і не тільки вся Україна. Завдання – мати регіон в своєму підпорядкуванні. Ми – приклад повсталої країни, за що він нас, скажімо так, карає. І намагається показати іншим, що буде з ними в разі розвитку подібного сценарію", – сказав Сенцов.

"При цьому Путін хоче стати світовим лідером, світовим гравцем, з яким рахуватимуться. Такий собі поліцейський Європи, якому всі повинні ставити пам'ятники і від цього бути щасливими. Ось такий план в його голові. І він цей план реалізує. Для мене це абсолютно очевидно", – додав він.

Сенцов назвав мету Путіна

Як писав OBOZREVATEL, недавно Сенцов виступив з промовою на економічному форумі в Давосі, де заговорив про Путіна і війну на Донбасі.

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