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26 січня • оновлено в 01:09
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"Путін нас карає": Сенцов розкрив мету Росії на Донбасі

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Главі РФ Володимиру Путіна мало Криму і Донбасу, він хоче мати в підпорядкуванні всю Україну та інші сусідні країни.

Таку думку в інтерв'ю "Дзеркалу тижня" озвучив колишній український політв'язень Олег Сенцов. Він також заявив, що не вірить "в результативність переговорів при живому Путіні".

"Завдання Путіна – не Крим, не Донбас і не тільки вся Україна. Завдання – мати регіон в своєму підпорядкуванні. Ми – приклад повсталої країни, за що він нас, скажімо так, карає. І намагається показати іншим, що буде з ними в разі розвитку подібного сценарію", – сказав Сенцов.

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"При цьому Путін хоче стати світовим лідером, світовим гравцем, з яким рахуватимуться. Такий собі поліцейський Європи, якому всі повинні ставити пам'ятники і від цього бути щасливими. Ось такий план в його голові. І він цей план реалізує. Для мене це абсолютно очевидно", – додав він.

Сенцов назвав мету Путіна

Сенцов назвав мету Путіна

Як писав OBOZREVATEL, недавно Сенцов виступив з промовою на економічному форумі в Давосі, де заговорив про Путіна і війну на Донбасі.

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Автор
Кирило Лютий
Тема
Російсько-український конфлікт
Особи
Володимир Путін Олег Сенцов
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Что можно сказать про народ, для которого сенцов - авторитет? Американский комик хорошо сказал об Украине - "Президент Украины, его недавно там избрали, он комик, вы знали об этом? Он комик и 5 лет снимался в комедийном сериале “Слуга народа”, где он играл президента Украины. И он перемахнул прямо с роли на должность настоящего Президента Украины. Вы только представьте! Насколько про…баной должна быть страна”, – объявил Билл Мар.
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